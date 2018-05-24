İlave tedbirler alıyoruz

MÜSİAD
'IN
iftarına katılan Başbakan Binali Yıldırım
, burada yaptığı konuşmada ekonomideki son durum ve döviz kuru
nda yaşanan hareketliliğe dikkat çekti: HÜKÜMET, KONULARINA HAKİMDİR:
Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir. İlave tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Burada bugünlerde bakıyoruz birtakım tezviratlar var. Efendim sermayeye kontrol gelecek, kambiyo değişecek sabit kura geçilecek. Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu hak etmiyor. MERKEZ BANKASI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK:
Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir. Mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Döviz kuru artınca biz ne yapacağız? İşinize devam edeceksiniz. O kuru kontrol altına alacak mekanizmalar bizdedir. Merkez Bankası
'nın yaptığı yapacağı işler var, para politikalarıyla ilgili, finans sektörünün kararlarıyla ilgili Merkez Bankası üzerine düşeni yapacak, onların görev alanı. Ayrıca biz de tabii piyasaların, reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak ilave tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. HAZIMSIZLIK VAR:
Maalesef seçim
e giderken siyasi rakiplerimiz, "dolar şu kadar oldu" diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı. Dolar artacak da sana ne faydası olacak? İktidara talip oluyorsan doların geçici dalgalanmasından senin çıkar sağlaman vatanseverlik değildir. DALGALANMA GEÇİCİ:
Kurdaki hareketlilik geçici ve konjonktüreldir. Bakın birkaç ay içerisinde petrol fiyatı 80 dolara yaklaştı. Birkaç ay içerisinde ABD faizi 3.40'a getirdi. Bunlar bizim kontrolümüzde olan gelişmeler değil. Bunların getirdiği bir olumsuzluk var. Ama onun dışındakiler de tamamen seçim ortamında piyasaları bozmaya yönelik teşebbüslerdir, iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Oturup bekleyeceğiz diyecek halimiz yok, Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam edecek. DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN: Enflasyonla
mücadelemiz devam edecek. Para politikasıyla ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek. İş aleminin, vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum, dedikodulara itibar etmeyin. Bizden duymadıkça söylenen her şey tamamen tezvirattır, kötü niyetli çevrelerin ortaya attığı yalanlardır.