Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez’in faiz artışı adımı, yalnız bırakılmamalı

Merkez’in faiz artışı adımı, yalnız bırakılmamalı

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , “’nın 300 puanlık faiz artışı doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım. Aklımızdan hiç çıkarmayalım ki, bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez’in faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı” dedi.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:12
Merkez’in faiz artışı adımı, yalnız bırakılmamalı

Avdagiç, seçim sürecindeki 'de oluşturulmak istenen telaş havasını dağıtmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

"Başta sorumluluk sahibi siyasetçiler olmak üzere; vatandaşından tüccarına, bürokratından tüm partilerin mensuplarına kadar hepimize milli bir görev düşüyor. Dövizdeki tırmanışa karşı birlik olmazsak, 'nın paramızı korumak için kullanacağı enstrümanları etkisizleştirmiş oluruz.

Bu da önümüzdeki tabloyu ağırlaştırmaktan ve yurt dışındaki manipülasyona alet olmaktan başka işe yaramaz. Özellikle iş çevrelerine ve üreticilerimize tavsiyem, dolarla iş yapmayanların dolardan uzak kalmaları. Vatandaşlarımızın ise küçük birikimlerini daha çok kazanma arzusu ile riske etmemeleridir.

Üzerinde ay yıldız bulunan paramızın kıymetini bilelim. Türk Lirası'nı gözümüz gibi muhafaza edelim."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez’in faiz artışı adımı, yalnız bırakılmamalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN