Özgün fikirler ROBOİK’te yarışıyor

Savunma Sanayii
Müsteşarlığı (SSM), "Geleceğin insansız ve otonom araçlarını birlikte hayata geçirelim, savunma sanayimize güç katalım" çağrısıyla öğrenci, şirket ve bağımsız katılımcıların başvurabileceği ROBOİK
yarışmalarını başlattı. Geçtiğimiz yıl başlayan yarışmalarda bu yıl kapsam genişletildi. İki alanda üç kategoride düzenlenecek yarışmaların lansman toplantısı SSM Prof. Dr. İsmail Demir ile yarışmaya destek veren kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Demir, "ROBOİK, yerli imkânları geniş bir kitlenin katılımı ile tabana yayarak, sektöre yetişmiş insan kaynağı, teknik kabiliyet ve en değerlisi yeni ve özgün fikirlerin ortaya çıkarılması amacıyla planlandı. Bu organizasyon, bize ülke insanımızın milli hassasiyete katkı sağlamak için nasıl çaba gösterdiğinin büyük bir ispatı oldu" dedi.