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'nin para birimi dolar mı?

ATV'de yayınlanan "" haber programında SABAH Gazetesi yazarı ve programın sunucusu , doların hızlı yükselişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dış müdahale ile doları tırmandıran muktedirlerin asıl amacının hükümetleri baskı altında tutarak leri yükseltmek olduğunu anlatan Melih Altınok, bu alanda iktidarın ve ekonomi yönetiminin üzerine düşen görevler haricinde vatandaşın da sorumluluğu bulunduğunu çok çarpıcı bir örnekle dile getirdi

Giriş Tarihi: 24.5.2018 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 08:28
Türkiye'nin para birimi dolar mı?

İşte 'un, ATV'de yayınlanan "" haber programında doların çok kısa bir zaman sürecinde gerçekleşen hızlı tırmanışıyla ilgili söylediği o dikkat çekici sözler:

"Dolar niçin yükseliyor? Bu kadar kısa sürede nasıl bu seviyelere geldi?

Örneğin geçen gece saat 2 civarı 4.80'i gördü. Piyasalar kapalı. Doların yükselmesi için herhangi bir reel neden yok piyasada. Ama gece birileri spekülasyonu sürdürdüler ve doları bu seviyeye yükselttiler.

Türkiye'nin para birimi dolar mı?

Peki bunun nedeni ne? Bazı vatandaşlarımız sosyal medyada da görüyorum bu konuları dış müdahaleye bağlayınca "her şey mi dışarıdan saldırı altında?" diyorlar. Bakın! Eğer bir şeyin nedeni içerdeki dinamiklerle açıklanamıyorsa elbette gözler oraya çevrilir.

'nin büyüme rakamları veriliyor. Yüzde 6'lardan, yüzde 7'lerden bahsediliyor. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için, ABD'nin, şu anki muktedirlerin dünya piyasasında öngördükleri büyüme rakamı bu değil. O yüzden de doları tırmandırıyorlar. Bu işten para da kazanıyorlar ama asıl amaç doları tırmandırmak değil. Hükümetleri baskı altında tutarak yükseltmelerini sağlamak.

Faiz yükseltilince ne oluyor? Para istihdama gitmiyor. İnsanlar faizle değerlendiriyorlar paralarını. artıyor ve doğal olarak büyümeniz duruyor.

rezervlerinde biraz para birikti bu süreç içerisinde, onu eritmeye çalışıyorlar. Dolara operasyon çekip, Merkez Bankası müdahalesiyle o paradan biraz tırtıklamaya çalışıyorlar.

Şimdi! Ekonomi yönetiminin yapacakları var. İktidarın yapacakları var. Bu alanda pek çok görev onlara düşüyor tabii ki ama ilgimi çeken bir nokta var. Hafta sonu Saraybosna'daydım 'nın ziyaretini izlemek için. Alışveriş yapacağım. Cebimde dolar var. 'in para birimi yok doğal olarak. Kullanamadım o parayı.

Dünyanın hiçbir yerinde zaten ulusal para dışında bir para kullanmanız mümkün değil. Ama Türkiye çok ilginç bir ülke. Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de otel odasının fiyatını soruyorum. Yine bir ziyaret için gittim, gazetenin işi için. Dolar üzerinden söylüyorlar. üzerinden otel odası fiyatı istediğinizde size kıro gözüyle bakıyorlar.

Hakikaten böyle bir durum var. Bazı semtlerde Türk Lirası ile ev kiralayamıyorsunuz. Ev alayamıyorsunuz. Dolar üzerinden. Dünyanın hiçbir yerinde ulusal parasıyla vatandaşın bu kadar rezil edildiği görülmemiştir."

Saldırıya inat Türkiye’ye güven

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Türkiye'nin para birimi dolar mı?
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