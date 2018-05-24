İşte Melih Altınok'un, ATV'de yayınlanan "Son Durak" haber programında doların çok kısa bir zaman sürecinde gerçekleşen hızlı tırmanışıyla ilgili söylediği o dikkat çekici sözler:



"Dolar niçin yükseliyor? Bu kadar kısa sürede nasıl bu seviyelere geldi?



Örneğin geçen gece saat 2 civarı 4.80'i gördü. Piyasalar kapalı. Doların yükselmesi için herhangi bir reel neden yok piyasada. Ama gece birileri spekülasyonu sürdürdüler ve doları bu seviyeye yükselttiler.

Türkiye'nin para birimi dolar mı?

Peki bunun nedeni ne? Bazı vatandaşlarımız sosyal medyada da görüyorum bu konuları dış müdahaleye bağlayınca "her şey mi dışarıdan saldırı altında?" diyorlar. Bakın! Eğer bir şeyin nedeni içerdeki dinamiklerle açıklanamıyorsa elbette gözler oraya çevrilir.

Türkiye'nin büyüme rakamları veriliyor. Yüzde 6'lardan, yüzde 7'lerden bahsediliyor. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için, ABD'nin, şu anki muktedirlerin dünya piyasasında öngördükleri büyüme rakamı bu değil. O yüzden de doları tırmandırıyorlar. Bu işten para da kazanıyorlar ama asıl amaç doları tırmandırmak değil. Hükümetleri baskı altında tutarak faiz yükseltmelerini sağlamak.

Faiz yükseltilince ne oluyor? Para istihdama gitmiyor. İnsanlar faizle değerlendiriyorlar paralarını. İşsizlik artıyor ve doğal olarak büyümeniz duruyor.

Merkez Bankası rezervlerinde biraz para birikti bu süreç içerisinde, onu eritmeye çalışıyorlar. Dolara operasyon çekip, Merkez Bankası müdahalesiyle o paradan biraz tırtıklamaya çalışıyorlar.

Şimdi! Ekonomi yönetiminin yapacakları var. İktidarın yapacakları var. Bu alanda pek çok görev onlara düşüyor tabii ki ama ilgimi çeken bir nokta var. Hafta sonu Saraybosna'daydım Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini izlemek için. Alışveriş yapacağım. Cebimde dolar var. Bosna Hersek'in para birimi yok doğal olarak. Kullanamadım o parayı.

Dünyanın hiçbir yerinde zaten ulusal para dışında bir para kullanmanız mümkün değil. Ama Türkiye çok ilginç bir ülke. Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de otel odasının fiyatını soruyorum. Yine bir ziyaret için gittim, gazetenin işi için. Dolar üzerinden söylüyorlar. Türk Lirası üzerinden otel odası fiyatı istediğinizde size kıro gözüyle bakıyorlar.

Hakikaten böyle bir durum var. Bazı semtlerde Türk Lirası ile ev kiralayamıyorsunuz. Ev alayamıyorsunuz. Dolar üzerinden. Dünyanın hiçbir yerinde ulusal parasıyla vatandaşın bu kadar rezil edildiği görülmemiştir."