Bilet fiyatları artmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, döviz
kurlarında yaşanan artış nedeniyle, gerek havacılıkta gerek demiryollarında bilet fiyatları ile ilgili bir ücret artışı yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Atatürk Havalimanı
'nda görev yapan muhabirlerle iftar programında bir araya gelen Arslan, gündeme ilişkin soruları cevaplandırarak İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) inşaatında gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle gerek havacılıkta gerek demiryollarında bilet fiyatları ile ilgili bir ücret artışı yapmalarının söz konusu olmadığını belirten Arslan "Herkes de biliyor ki; spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar olması gereken yere gelecek. Hükümet olarak günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım" dedi.