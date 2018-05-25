Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bilet fiyatları artmayacak

Bilet fiyatları artmayacak

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
Bilet fiyatları artmayacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kurlarında yaşanan artış nedeniyle, gerek havacılıkta gerek demiryollarında bilet fiyatları ile ilgili bir ücret artışı yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi. 'nda görev yapan muhabirlerle iftar programında bir araya gelen Arslan, gündeme ilişkin soruları cevaplandırarak İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) inşaatında gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle gerek havacılıkta gerek demiryollarında bilet fiyatları ile ilgili bir ücret artışı yapmalarının söz konusu olmadığını belirten Arslan "Herkes de biliyor ki; spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar olması gereken yere gelecek. Hükümet olarak günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilet fiyatları artmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN