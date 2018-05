Ford faizi sıfırladı

BUGÜN NELER OLDU

Ford, mayıs ayına özel kampanyasında cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında tüm ticari modellerinde "0 faiz " avantajı uyguluyor. Ayrıca, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması halinde, 15 ay vadeli ve 0 faizli 36 bin TL kredi imkanı da tanıyor. 2017 model Transit Panel Van, 2017 model Transit Custom, 2017 model Connect ve 2017 model Ranger modellerinde geçerli kampanyada, tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 2 peşin alım desteği sağlanıyor. Ayrıca, tüm ticari modellerde 3 yıl sınırsız km garantisi de var. Binek otomobil modellerinde ise "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması ve Ford Options kredisi tercih edilmesi halinde perakende fiyat üzerinden yüzde 8 indirim yapılıyor. Bu indirim Fiesta ve Focus, Mondeo ve C-MAX'in 2017 modellerinde geçerli. Ford Options kredisi kullanmayı tercih etmeyen müşteriler içinse tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 4 takas desteği uygulanıyor. 2017 model diğer otomobillerdeyse (Kuga, Courier Journey, S-MAX, Galaxy) "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması, Ford Options kredisi tercih edilmesi durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 6 kampanya desteği var. Kredi kullanmayanlar içinse indirim miktarı yüzde 3. 2018 modellerde ise "Her Şey Dahil Finans Paketi" ve Ford Options kredisi kullanılması halinde tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 4 kampanya desteği sunuluyor. Ford Options kredisi kullanmak istemeyen müşteriler için tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 2 takas desteği uygulanıyor. Ford, Ford Options ve Takas desteğini tercih etmek istemeyen müşteriler için ise; "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda Focus Titanium Dizel modellerde 50 bin TL, 25 ay, yüzde 0,99 faiz kampanyası sunuyor. Ayrıca, tüm binek modeller için 4 yıl veya 100 bin km garantisi müşterilere sunuluyor.