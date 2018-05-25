Kampanya mobilya sektörünü de hareketlendirdi

Markalı konut
ta başlayan yüzde 20 indirim kampanyası gayrimenkul sektörünün vazgeçilmezi mobilya sektörüne de yaradı. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan
, evlilikler, boşanmalar, tek yaşama trendi ve öğrencilerle dinamizmini duraksamadan sürdüren sektörün, seçim ve ramazan nedeniyle hız kestiği bir dönemde markalı konutların hayata geçirdiği indirim kampanyasının mobilya sektörüne hareket getirdiğini, bunun da satışlara artış yönünde yansımasını beklediklerini söyledi. Gürcan şöyle devam etti: "Öncelikle bu tarihi kampanyaya imza atan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum. Son dönemde ekonominin lokomotif gücü olan inşaat sektörüne hareket kazandırmak için önemli bir atılımda bulundular. 0.98 faiz kullanımına ek, yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim ayrıcalığı ve 120 ay gibi bir vadede ödeme koşularının inşaat sektörünü hareketlendireceğini düşünüyorduk ki, kampanyanın çıkıldığı günden bu yana 2 bin konutun satılmış olması da bunu gösteriyor. İnşaat sektörü 250 sektörü destekliyor. Bu sektörlerden bir tanesi de mobilya. Son 13 yıldır atılım gösteren mobilya sektörünün büyümesi de inşaat sektörüyle doğru orantılı. Durum böyle olunca konuttaki hareketlilik eşzamanlı olarak sektörümüzde de hareketliliğe neden oldu. Sektörümüzün harekete geçtiği bahar aylarıyla birlikte kampanyanın da başlatılmasıyla birlikte 1 haftadır mağazalarda hareketlilik yaşandığını gözlemliyoruz. Özellikle orta gelir grubuna hitap eden mobilyaların satışında yüzde 15'lik bir artış bekliyoruz." SEKTÖRÜMÜZE OLUMLU BİR ETKİ YAPACAK
ZÜCCACIYECILER Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, her yıl 600 bin evliliğin gerçekleştiği ve çeyiz kültürüyle yoğrulmuş Türkiye
'de ihracatta olduğu kadar iç pazarda da mağazalaşarak güçlenen sektörü inşaat sektörünün de doğrudan etkilediğini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanlar artık evladiyelik ürün alımından vazgeçtiler. Her yeni ev değiştirdiklerinde hatta birkaç sene de bir, evdeki ürünlerini elden geçiriyorlar. Yeni bir ev alımı demek de çatal bıçak setlerinden elektrikli küçük ev
aletlerine, yemek takımlarından dekoratif eşyaya kadar birçok eşyayı gündeme getiriyor. Konut satışındaki hareketlilik muhakkak sektörümüzü de olumlu etkileyecektir. İnsanların ev alma telaşı biraz yatıştıktan sonra önümüzdeki haftalarda bunu iyiden iyiye hissedeceğiz. Özellikle yemek takımları, çatal bıçak takımları ve elektrikli küçük ev aletlerinin satışında ciddi bir hareketlilik belirliyoruz. İNGİLTERE ZİYARETİ DE İVME KAZANDIRACAK
CUMHURBAŞKANı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinin de sektöre vivme kazandıracağını belirten Nuri Gürcan, "İngiltere'ye geçen yıl 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Erdoğan'ın ziyaretinin de etkisiyle 2018 sonunda ihracatımızın yüzde 50 artarak 150 milyon dolara çıkmasını öngörüyoruz" diye konuştu. Özellikle contract projeler sayesinde dernek üyelerinin katma değerinin kilogramda 25 doları bulan ürünler ihraç ettiğini belirten Gürcan, "İngiltere'ye ise 100 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz ve 2018'de ihracatımızı yüzde 50 arttırıp yılı 150 milyon dolar ile kapatmayı hedefliyoruz. Artık dünyada "Türk mobilyası" algısını oluşturduk" ifadelerini kullandı. İngiltere'ye ihracatın son 10 yılda yüzde 82 artarak 4.2 milyar dolara ulaştığını belirten İsmail Erdoğan ise, "Avrupa ülkeleri arasında 404 milyon dolarla birinci sırada yer alan İngiltere ile ticaret hacmimizi her sene yüzde 10 büyütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası pekişen ilişkiler sonrası İngiltere ile ticaret hacmimizin yıl sonuna kadar yüzde 20 artmasını bekliyoruz" diye konuştu.