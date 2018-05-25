TÜSİAD’dan reform vurgusu

TÜSİAD
Yüksek İstişare Konseyi'nin (YİK) bu yılki ilk toplantısında gündem 24 Haziran seçim
leri oldu. Toplantının basına açık bölümünde YİK Başkanı Tuncay Özilhan
ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
, açılış konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmalarında, vergi başta olmak üzere yapısal konularda reformların yapılması gerektiğini vurguladı. İş dünyasının rasyonel ekonomi politikaları uygulandığını görmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Erol Bilecik, "Kurdaki artışların enflasyona etkisini azaltmak için akaryakıt ÖTV'sinde indirim; konut satışlarını artırmak için KDV'de indirim yapıyoruz. Bu kadar yüksek büyümeye rağmen vergilerimizi normal yollarla toplayamıyoruz. Oysa asıl ihtiyacımız, güçlü bir vergi reformudur" dedi. Konuşma ların ardından 2 uzman ve bir köşe yazarından oluşan ekip TÜSİAD üyelerine son gelişmelerle ilgili sunum yaptı. Basına kapalı bölümde uzmanlara en çok 'yeni bir faiz artışı olur mu' sorusu yöneltildi. Bu sorunun ardından da düşük oranlı büyüme politikasının izlenmesi gerektiğinin altı çizildi. TÜSİAD üyeleri, "Yüzde 7 gibi yüksek büyüme yerine, yüzde 4'lük büyüme seviyesine geçilmeli. Ayağımızı yorgana göre uzatalım' denildi. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan da, bürokrasinin, etkin ve hızlı işleyecek biçimde yapılandırılması gerektiğini söyledi.