Güvenimiz tam bankayı ikiye katlayacağız

Körfez'in Türkiye'ye olan güveni artarak devam ediyor. Suudi Arabistan
'ın en büyük bankası The National Commercial Bank'ın (NCB) sahibi olduğu Türkiye Finans, kendine yeni hedefler koydu. Göreve geldiğinden bu yana geçen bir buçuk yıllık sürenin ardından ilk kez SABAH'a konuşan Türkiye Finans Genel Müdürü Wael Abdulaziz A. Raies, "Bizim bu iştirakimize odaklanmışlığımız tam. Yatırıma devam edeceğiz ve beş yıllık hedefimiz bankayı ikiye katlamak. Hem aktif büyüklüğünü hem de şube sayısını ikiye katlayacağız. 100 yeni şube açmış oluruz belki daha da fazla. Şu anda 65 şehirde varız. Yenilerinde de olacağız. Amacımız Türkiye'yi kapsamak. Sermaye getirme konusunda da tereddüt yok. Ana hissedarımız çok likit. Bir potansiyel ve büyüme gördüğümüz anda sermaye getirme hiç sorun değil. Güvenimiz yüzde 100" dedi.
KREDİDE YENI ÜRÜN
Türkiye'de ana odaklandıkları ticari bankacılık alanına bireyseli de ekleyeceklerinin altını çizen Raies, katılım bankalarının ürün çeşitliliğini geliştirmesi gerektiğinin vurguladı. Raies, "Ürün tarafında örneğin katılım bankaları olarak tüketici kredisi verilmiyor. Ancak konvansiyonel bankaların bilançolarına baktığınızda tüketici kredileri yüzde 40 civarında. Böyle büyük bir pazarda olmamak çok büyük bir eksiklik. Bunun dışında bir mobil uygulama da gerçekleştirdik. Katılım bankaları da inovatif ürünler
gerçekleştirebilir. Klasik bankaların son derece agresif olduğu bir alanda mevduat çekmek için birtakım ürünler de gerçekleştirdik. Şu ana kadar KOBİ
bankacılığı alanında odaklanmış bir bankayız. KOBİ'nin altı olan segmentte de mikro alanda adımlar atmayı planlıyoruz" dedi.
ÜÇ ÇEŞİT ŞUBE
Teknolojide iddialı olduklarını belirten Raies, "Hem perakende hem de ticariye odaklanacağız. Eskiden şubelerimizin hepsi her müşteriye hizmet veriyordu. O zaman karşı tarafa iyi hizmet veremiyorsunuz. Şu anda şubeleri üçe ayırdık. Kurumsal, ticari ve bireysel olarak. 48 ticari, dört kurumsal şubemiz var. Geri kalanı da bireysel. Dünyada katılım bankalarının verdiği birçok bireysel hizmet var. Neden Türkiye'de de olmasın" dedi.
START-UPLARA DESTEĞİ İKİYE KATLAYACAĞIZ
TÜRKIYE'DE start-upları da desteklediklerini belirten Raies, "50 milyon liralık bir start-up var şu anda portföyümüzde. Bunu iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Fizibilite bitince ve onay alınınca bir fon miktarını da sadece start-uplara ayıracağız. Spesifik bir endüstri seçmedik ama teker teker iyi olan projeleri çok farklı sektörlerde seçip, destekliyoruz" şeklinde konuştu. Şu anda Ar-Ge konusunu kendi iç bünyelerinde ilerlettiklerini belirten Raies, "Ar-Ge de 210 kişiye kadar ulaştık. Yeni ürünler gelecek" dedi.