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törenle anıldı

Giriş Tarihi: 26.5.2018
İbrahim Bodur törenle anıldı
Kale Grubu'nun kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. , vefatının ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Ona duyduğumuz derin hasret içimizde her geçen gün daha da büyüyor. Onun hedeflerine ulaşmak ilkelerini devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine bin 800 kişi katıldı. Okyay, "İbrahim Bodur'un hedeflerine ulaşmak, ilkelerini devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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İbrahim Bodur törenle anıldı
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