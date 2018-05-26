İlaca döviz ayarı geldi: % 2.5 zam

Bakanlar Kurulu, yıllık olarak belirlenen ilaç fiyatlarındaki kur düzenlemesine bağlı olarak düşük fiyatlı ilaçlarda yüzde 2.5 oranında seyyanen zam
yaptı. Sağlık Bakanlığı
, "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı" dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, düşük fiyatlı olduğu için, SGK'ya hali hazırda ilave zorunlu kamu kurum iskontosu vermeyen ürünlerin fiyatlarına seyyanen yüzde 2.5 zam yapıldı. Sağlık Uygulama Tebliği ile depocuya satış fiyatı 9.31 TL ve üzerinde olan ilaçların iskonto oranlarında yüzde 2.5'lik indirim yapıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, beşeri tıbbi ürünler fiyatlandırılırken bir önceki yılın ortalama Euro değerinin yüzde 70'i esas alınıyordu. Buna bağlı olarak 2018'de euro kuruna yüzde 23 artış yapılması gerekiyordu ancak Bakanlar Kurulu euro kuruna sadece bu yıla mahsus olmak üzere yüzde 15 artış yaptı. Böylelikle ilaçta sabit euro değeri 2.34 TL'den, 2.69 TL'ye çıkartıldı. İlaç Fiyat Kararnamesi'ne göre verilmesi gereken artış verilemediği için, bazı ürünlerin fiyatlarına seyyanen yüzde 2.5 artış yapılması kararı alınmıştı.