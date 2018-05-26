Kur fırsatçıları vurgun peşinde

Döviz
piyasalarındaki hareketlilik kur fırsatçılarını yeniden hortlattı. Başta elektronik olmak üzere ithal ürünleri depolarda saklayan bazı firmalar seçim
lerden sonra ellerindeki malları yüzde 50 zam
la piyasaya sunmayı planlıyor. Piyasaya mal akışının azalması ile raftaki ürünlere de yüzde 20'ye varan oranda zam yapılıyor. Türkiye'nin ticaret merkezleri konumunda olan Tahtakale, Perpa, Eminönü ve Kapalıçarşı gibi birçok alışveriş merkezindeki tedarik akışı da bozuldu. İthalatçıların kur artışını fırsata çevirme sebebi nedeniyle başta elektronik ürünler olmak üzere çok sayıda ithal üründe satışlar durma noktasına geldi.
DÖVİZ GİBİ GÖRÜYORLAR
İthalatçıların ellerindeki ürünleri de döviz gibi gördüğünü ve bu nedenle piyasaya çıkartmadığını anlatan bölge esnafı, ithalatçıları kur fırsatçılığı yapmakla suçluyor. Sektörün nabzının attığı, Doğubank, Perpa ve Mecidiyeköy gibi noktalarda bazı elektronik ürünlerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor. Dışarıdan ithal edilen, telefon aksesuvarları, ofis malzemeleri, yazıcılar, kartuş ve bilgisayar ürünleri en fazla stoklanan ürünler arasında gösteriliyor.
KOBİ'LER BEKLEMEDE
Hammadde ithalatı nedeniyle girdi maliyetleri artan KOBİ
'lerde de benzer sıkıntılar yaşanıyor. İthalatçıların döviz kuru nedeniyle bazı ürünlerin ithalatını durdurduğu, bazılarının ise fahiş oranda zam yaptığı ifade ediliyor. Alışveriş merkezlerinde de kur hareketliliği yaşanıyor. Bazı ürünlerin etiket fiyatlarına son 15 gün içinde yüzde 20'ye yakın zam gelmiş durumda. Dolarla kira ödemesi yapan KOBİ sahipleri ise fiyat güncellemesi bekliyor.
TATİLE VAR BORCA YOK
konuşan esnaf ve STK temsilcileri ise piyasaya ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Stokçuların ve ürünlere anında yansıtılan zamların piyasanın dengesini bozduğunu ifade eden esnaflar şunları anlatıyor: "Piyasada oluşan hava, borcunu ödemek istemeyen kişilere bahane olmuş durumda. Tatiline, kendi lüks harcamalarına devam ediyor. Ancak borcuna gelince, 'kriz var' denilerek ödemelerini erteliyor. Neredeyse bütün ödemeler de seçimden sonraya bırakıldı. Çoğu kişi döviz pozisyonunu bozmuyor. Marmara bölgesindeki depolarda yer kalmamış durumda. Birçok sektör dövizdeki yükselişi seçimlerden satış rakamlarına yansıtmayı planlıyor. Bu da stokçuluğu artırıyor. "