Merkez geç de olsa güçlü tepki verdi

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın geç de olsa güçlü bir adım attığını ve etkili olduğunu belirterek, "Güçlü tepki verdi, vermeye devam edecek. Ne gerekiyorsa yapacak. Eli kolu bağlı değil" dedi. Para birimindeki değer kaybının sadece Türkiye'ye özgü olmadığını dile getiren Şimşek, "ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştı, petrol fiyatları arttı. Bu artıştan olumlu etkilenen gelişmekte olan ülkeler var, olumsuz etkilenen ülkeler var; bu da Türkiye'nin kontrol ettiği bir husus değil. Türkiye çok ciddi şekilde seçim sonrası pozitif bir şekilde ayrışacak" mesajı verdi. Türkiye'nin piyasalarla inatlaşmayacağını belirten Şimşek, "Yatırımcıların endişelerini anlıyoruz, bunları gidereceğiz" dedi. Şimşek, "Piyasada OHAL
olmasaydı TL bu kadar değer kaybetmezdi" eleştirilerini de "OHAL bir mecburiyetten dolayı getirildi. Türkiye'nin eli terörle mücadelede rahatladığında OHAL kalkacak" şeklinde yanıtladı.
HALKBANK YALANI
Merkez Bankası'nın adımının Halkbank
'a ilişkin asılsız iddialar nedeniyle sınırlandığını da anlatan Şimşek, "Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haberdi, banka ile ilgili bir karar yok" diye konuştu. Kurun reel sektör bilançoları üzerindeki etkisinin orta vadede olabileceğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti: "Hane halkının döviz borcu yok. Burada etkilenen reel sektör. Buna kayıtsız değiliz, reel sektörümüzün yanındayız. Gerekirse ila çalışmalarımız da olur. Kamu yükümlülükleri konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz." ANKARA
HALKBANK PROVOKATÖRLERİNE SORUŞTURMA
HALKBANK, ABD tarafından kendilerine para cezası verildiği yönünde sosyal medyada haber ve yorum yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Banka avukatları Halkbank'a herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığını bildirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan provokativ haber ve yorumlar hakkında soruşturma başlattı.