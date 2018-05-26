Vatandaş tapuda sıra beklemeyecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem sırasında uzun süren beklemelerinin önüne geçecek "Türkiye
Tapu" adlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "2-3 yılın sonunda biz artık Türkiye'nin neresinden başvurursa vursun vatandaşın işlemini bekletmeden yapmak için memur bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma yapacağız. Bu sistemde vatandaşın işlemi Türkiye'nin neresinde olursa olsun, boş bulunan memur kimse direkt o memura havale edilecek" dedi.