1 milyar dolarlık bor dünyaya satılacak

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın son dönemde başlattığı rezerv geliştirme ve bor arama projeleri kapsamında Türkiye
'nin keşfedilen bor rezervi miktarı 2 milyar tondan 3.5 milyar tona çıkarılırken, hükümet şimdi bu boru yüksek katma değerli ürünlerle ekonomiye kazandırmak için
dev bir proje başlatıyor.
BOROSİB KURULUYOR
AK Parti
seçim beyannamesinde en önemli başlıklardan biri de dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan Türkiye'nin bu alandaki etkinliğini artıracak hamle oldu. Dünya toplam bor rezervi sıralamasında yüzde 73'lük pay ile ilk sırada yer alan Türkiye'nin boru işleyerek satabilmesi için Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB
) kurulacak.
İHRACATTA HEDEF ARTTI
Geçtiğimiz yıl dünya bor talebinin yaklaşık yüzde 57'si Türkiye tarafından karşılanıdı. Satış gelirinin yüzde 97'sini ihracat
tan sağlayan Eti Maden'in 2017'de 880 milyon dolar olan ihracatının, bu yıl 1 milyar dolara, pazar payının ise yüzde 59'a çıkarılması hedefleniyor. İhracatın yüzde 56'sı Uzakdoğu'ya ve özellikle Çin'e yapıldı. 2002 yılına göre değer bazında Uzakdoğu'ya yapılan ihracat 14 kat, Çin'e yapılan ihracat ise 30 kat arttı.