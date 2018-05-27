Kozmetikçilerin gözü Ortadoğu pazarında

Dubai'de
1.600 firmanın yer aldığı Beautyworld Middle East Fuarı'na katılan Akten Kozmetik
Genel Müdürü Gökhan Kara, "Fuara katılımımızın Ortadoğu
ile karşılıklı ilişkilerimizi geliştireceğine, geniş ihraç potansiyelimizin fiili ihracat
a dönüştürülmesi yönünde önemli katkıları olacağına inanıyorum" dedi. Akten Kozmetik halihazırda aralarında Hollanda
, Almanya
, Belçika
, Danimarka
, Yunanistan
, Ukrayna
, Romanya, Azerbaycan
, Dubai, Suudi Arabistan
'ın da olduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor ve 2018 yılı içinde ihracat yapacağı ülkelerin sayısını 27'ye yükseltmeyi planlıyor. Kara, Ar-Ge'ye de önem verdiklerini kaydetti.