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Kozmetikçilerin gözü pazarında

Giriş Tarihi: 27.5.2018
Kozmetikçilerin gözü Ortadoğu pazarında
Dubai'de 1.600 firmanın yer aldığı Beautyworld Middle East Fuarı'na katılan Genel Müdürü Gökhan Kara, "Fuara katılımımızın ile karşılıklı ilişkilerimizi geliştireceğine, geniş ihraç potansiyelimizin fiili a dönüştürülmesi yönünde önemli katkıları olacağına inanıyorum" dedi. Akten Kozmetik halihazırda aralarında , , , , , , Romanya, , Dubai, 'ın da olduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor ve 2018 yılı içinde ihracat yapacağı ülkelerin sayısını 27'ye yükseltmeyi planlıyor. Kara, Ar-Ge'ye de önem verdiklerini kaydetti.
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Kozmetikçilerin gözü Ortadoğu pazarında
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