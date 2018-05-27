Sinan çetin cevize çattı

Taşyapı'nın patronu Emrullah Turanlı
, Sinan Çetin
'in sahibi olduğu Plato Film
hakkında açtığı alacak davasını kazandı. Mahkeme, Sinan Çetin'in şirketi Plato Film'i, masraflarla birlikte 1.7 milyon lira ödemekle mahkum etti. Taşyapı ve Plato Film, 2012'de reklam filmi için 200 bin dolarlık anlaşma yaptı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Taşyapı, parayı Plato Film'in banka hesabına gönderdi. Ancak aradan 2 yıl geçmesine rağmen reklam filmi bir türlü teslim edilmedi. Taşyapı da, 2014'te 'film teslim edilmedi' diye ihtarname göndererek sözleşmeyi feshetti ve paranın iadesini istedi. Plato ise 2015'te 5 ayrı kamu spotu çekildiğini ve Taşyapı'nın borçlu olduğunu belirten bir yazı gönderdi. Kamu spotunun Çevre Koruma Vakfı için çekildiği ve parasının da vakıf tarafından ödendiği tespit edildi. Ardından da Taşyapı avukatları Sinan Çetin'in şirketi Plato Filme dava açtı.
MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK
İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Plato Film, reklam filmlerinin Taşyapı'ya gönderildiğini ancak şirketin teslim almadığını ileri sürdü. Mahkeme, Plato Film'in iddiasını ispatlayacak herhangi bir belge verilmediğini belirterek davayla ilgili kararını verdi. Kararda, istinaf mahkemesi yolu açık olmak üzere, Plato Film'in parayı aldığı reklam filmini çekmediği, ayrıca filmin Taşyapı'ya teslim edildiğine dair iddiaların da belgelendirilmediği dikkate alınarak, ödenen 200 bin doların faiziyle birlikte 220 bin dolar (1 milyon TL) olarak ödenmesine, ayrıca 50 bin liralık harç parası, 43 bin liralık avukatlık parası, haksız itiraz nedeniyle 135 bin liralık manevi tazminat, icra harcı ve diğer faizlerle birlikte 1.7 milyon TL ceza ödemesine hükmedildi.
BİLİRKİŞİ: PLATO'NUN İDDİALARININ BELGESİ YOK
Taşyapı ve Plato Film arasındaki davayla ilgili atanan bilirkişi de, Sinan Çetin'in şirketinin ileri sürdüğü iddiaların belgesiz olduğu yönünde rapor verdi. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde "Davalı tarafın (Plato Film) 5 reklam filmi için anlaşıldığını iddia ettiği, ancak dosyada 2 reklam filmi için anlaşıldığına yönelik protokol olduğu tespit edilmiştir" denildi. Taşyapı'nın avukatları, "Müvekkil şirket ödeme yapmasına rağmen, davalı taraf 2 reklam filmini süresinde hazırlanıp, müvekkile teslim edilmemiş ve reklam filmleri de yayınlanmamıştır" yorumunu yaptı.