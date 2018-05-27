Türk usulü paylaşımla tüm taraflar kazanacak

Türk Telekom
Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, fiber altyapının ortak kullanılmasıyla ilgili geçen hafta imzalanan prokolün 'herkesin kazanacağı' bir model olduğunu söyledi. Fiber altyapının ortak kullanımı için "Türk usulü" yeni bir model geliştirdiklerini belirten Doany, "Müşterilere daha fazla genişbant seçeneğinin sunulmasına ön ayak olan bu modelle fiberin tüm ülkede yaygınlığı artacak. Herkesin kazançlı çıktığı ama en kazançlı olanın vatandaş ve devlet olduğu bu modelin sektörümüze büyük fayda getireceğine inanıyorum" dedi.
262 BİN KİLOMETRE FİBER VAR
Türk Telekom'un 262 bin kilometre uzunluk ile Türkiye'nin en yaygın fiber altyapısına ve 16.8 milyonluk fiber hane kapsamasına sahip şirketi olduğunu anımsatan Doany, şöyle konuştu: "Sadece sabit altyapı konusunda değil, mobil altyapının paylaşımı konusunda da yalnızca kulelere odaklanan pasif paylaşım modeli yerine aktif paylaşım modellerini geliştiriyoruz. Böylece tüm operatörler hem mevcut sabit erişim altyapısını en verimli şekilde kullanacağız hem de yeni yatırımlar yapılacak." Söz konusu modelin detayları hakkında bilgi veren Doany, şunları kaydetti: "Türk Telekom, talep edilmesi halinde fiber altyapısını uygun koşullar karşılığında tüm operatörlere kiralayacak. Ayrıca ekstra altyapı gerektiği durumlarda operatörler işbirliğine gidecek." Doany, maliyetlerin düşmesinin bireysel kullanıcılara da yarayacağına dikkati çekerek, tüketicilerin rekabet sayesinde yüksek hız ve kaliteye daha uygun fiyatlar ile seçeneklerle ulaşabileceğini söyledi.