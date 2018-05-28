İzmir Uzundere’de kentsel dönüşüm martta bitiyor

Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından İzmir
Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı, gelecek yıl martta tamamlanacak. Karabağlar ilçesindeki 101 hektarlık alan, İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi olarak planlandı. Park, okul, cami, sosyal donatı ve 10 bin konutun yapılacağı alan, bu özelliğiyle Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında gösteriliyor. İki etap olarak planlanan ve projenin birinci bölümünde binalar hızla yükselmeye başladı. İlbank Genel Müdürlüğünün koordinesinde kamu ve özel sektör ortaklığında yürütülen çalışma yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Projenin birinci etabında 20 blok olmak üzere bin 533 konut, 23 ticari ve sosyal donatı alanları yapılacak.
Çalışmaların başladığı 14 ayda 12 bloğun kaba inşaatı tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dönüşüm sahasına 35 metre genişliğinde ve 10.5 kilometre uzunluğunda yol inşa edilecek. 69 dönümlük ikinci etapta bin 750 konut ile sosyal donatı alanlarının yapılması hedefleniyor.