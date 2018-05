Para yaz ‘gönder’e bas

BUGÜN NELER OLDU

Işınlama teknolojisi henüz Startrek dizisinin dışına çıkıp hayat bulamadı ama finans sektörü i çin bu geçerli değil. Artık parayı ışınlayabiliyoruz... Dünyanın her yerinde yaygınlaşan birçok teknoloji hazır ve hatta kullanılıyor. Kullanım alanları ise para transfer i, ödemeler ve alışveriş. Bu üç ana ihtiyacı karşılamak için yollar ise Whatsapp gibi mesajlaşma servisleri yani chatbot'lar ve yapây zekalı asistanlar. Ama bunlara bir yenisi daha eklendi. O da e-mailler. Teknoloji şirketleri ve banka lar para transferlerinin geleceğini SABAH'a anlattı. Dünyada 2022'de kişilerin para transferleri 218 trilyon doları bulacak. Bu rakam için 2018 beklentisi ise 150 trilyon dolar.Fintech'lerin, bankaların ve teknoloji şirketlerinin bu pastadan ne kadar pay alacağı ise yüzyılın sorusu. 2017 itibarıyla fintechlerin aldığı pay yüzde 7.5 düzeyinde. 2022 beklentisi bu oranın yüzde 13.3'e çıkacağı. Örneğin 2016'da Çinli WeChat ve Alipay, 3 trilyon dolarlık işleme ulaştı. WeChat'in kârı 2017'de yüzde 61 artış göstererek 3.7 milyar dolara çıktı. Sadece Çin dışında 100 milyon kullanıcısı olan uygulama, ülke içinde 1 milyar kullanıcıyı zorluyor. Çin'de işler o kadar çığırından çıkmış durumdaki dilenciler bile sadakayı cepten cebe transferle alıyor. Hızla bu alanda yatırım yapan Facebook Messenger da çok yakın zamanda en çok kullanılan rakip sistemlerden biri olacak. Türkiye 'de Mastercard halihazırda Facebook Messenger'ı en çok kullanan firmalardan. Microsoft da çığır açacak bir teknoloji ile geliyor. Actionable Messages adı verilen bu sistem ve uyarlanabilir kartlar (adaptive cards) ile ödemeler artık e-mail gönderimine giriyor. Yani dünyada geniş kullanımı olan Outlook'ta göndere basarak ödeme yapma imkânı geliyor. Konu hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Microsoft'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Build 2018'de, Adaptive Card'ların kullanımını desteklemekten başlayarak Actionable Message'ların yeteneklerini geliştiriyoruz. Gelen kutumuzdaki bir çok e-posta, fatura veya fatura ödeme gibi ödeme işlemlerinin tamamlanması ile ilgili. Yakında, başka bir uygulamaya veya servise geçmeye gerek kalmadan, kullanıcıların faturalarını e-postayla ödemelerine yardımcı olmak için Outlook'ta ödeme yapma özelliğini tanıtacağız. Outlook'taki ödemeler Microsoft Pay ile olacak. Bu işlem başlangıçta, Stripe ve Braintree, Zuora, FreshBooks, Intuit, Invoice2Go, Sage, Wave ve Xero'nun dahil olduğu bir dizi ödeme işlemcisi tarafından desteklenecek."Birçok yeni teknoloji ye dünyanın en hızlı adapte olan ve hatta dünyadan önce yeni teknolojileri geliştirebilen Türk bankaları da özellikle chatbot'lar ve asistanlar aracılığıyla ödeme ve para gönderimine başladı. Akbank, İş Bankası ve Garanti de bu bankalar arasında. Akbank, yeni chatbot yazılımı ile para transferini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. İş Bankası Sosyal Hesap ve iMessage ile para gönderimini mümkün kılıyor. Garanti cep klavyesi ve BIP üzerinden aynı işlemleri yapabiliyor.BankanınGenel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Türkiye'de Ocak 2017'den beri Apple'ın "iMessage" mesajlaşma servisi üzerinden sohbet ederken para aktarma hizmeti sunduklarını belirtti. İşCep uygulaması ile de Siri üzerinden 2017 Mayıs ayından bu yana "para gönder" komutu ile havale yapılabiliyor. Sezen ayrıca 'sosyal hesap' ile kullanıcıların, ailelerinden veya arkadaşlarından yemek, doğum günü gibi organizasyonlar için belirledikleri hesaba para aktarmalarını isteyebildiğini vurguladı. Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür YardımcısıAkbank, mesajlaşarak para transferi özelliğini başlattı. Banka kendi chatbot teknolojisi ile mesajlaşarak para transferi yapabilme imkânı sunuyor. Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, "Yolda, evde, işte, yatarken, kalkarken, dururken, yürürken kısaca hayatın her anında mesajlaşıyoruz. Biz de 'Günlük hayatta sürekli mesajlaşarak işini halleden müşterilerimiz neden bizimle de mesajlaşarak bankacılık işlemlerini halletmesinler?' dedik ve chatbot teknolojisi ile para transferi özelliğini getirdik. Artık müşterilerimiz Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferini kolay ve hızlı yapabilecek. Yeni dönemde chatbot teknolojisi ile sunduğumuz bankacılık işlemlerinin çeşitliliğini artırmak istiyoruz" dedi.GarantiBankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Cep Klavyesi ile android telefon kullananların mesajlaşma, sosyal medya ve klavye kullandıkları herhangi bir uygulama içerisindeyken cep telefonuna para gönderme işlemini gerçekleştirebildiklerini söyledi. Başer, "Müşterilerimiz cep klavyesini seçtikten sonra; Whatsapp gibi anlık mesajlaşma, mail, sosyal medya hatta notlar uygulamalarından kısacası klavye kullanabildikleri her yerden cep telefonu numarasına para gönderebilirler. 2016 yılında da "BIP mesajlaşma uygulaması üzerinden para transferi" işlemini başlattık" dedi.