ABD`nin otomobile gümrük vergisi Almanya`ya pahalıya mal olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'tan ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkenin ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediği, bakanlık tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği bildirilmişti.

Söz konusu adım, otomobil üretimi konusunda en önemli ülkelerden biri olan Almanya'da gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

AA muhabirinin merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) bir araştırmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl otomobil ve otomobil parçası ithalatı 360 milyar dolara ulaşan ABD'nin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergisi uygulaması Almanya'ya pahalıya mal olabilir.

Ifo tarafından yapılan hesaplamalara göre, 2014 fiyatlarıyla Almanya'da GSYH, mevcut duruma göre yaklaşık 5 milyar avro daha düşük olacak ve bu, GSYH'nin yüzde 0,16'sına denk geliyor.

MEKSİKA, KANADA, JAPONYA VE GÜNEY KORE DE ZARAR EDEBİLİR

Söz konusu gümrük tarifelerinden, ekonomik çıktı bakımından en fazla Avrupa Birliği'ndeki (AB) küçük tedarikçilerin ve özellikle Macaristan'ın etkilenmesi bekleniyor.

Ayrıca, Meksika 3,7 milyar avro ve Kanada 3,2 milyar avroluk zararlar yaşayabilir. Bu da ekonomik çıktının, Meksika için yüzde 0,39 ve Kanada için yüzde 0,23'üne tekabül ediyor.

ABD için önemli otomobil ihracatçılarından olan Japonya ve Güney Kore de sırasıyla 4,3 milyar avro ve 2,3 milyar avroluk zarara uğrayabilir.

ABD GSYH'SİNDE 5,7 MİLYAR AVROLUK ARTIŞ BEKLENİYOR

Araştırmaya göre, ABD ise otomobillere uygulanan gümrük tarifeleriyle GSYH'sini 5,7 milyar avro artırabilir. Ancak Amerikalı otomobil alıcıları, ithal otomobiller için yaklaşık yüzde 20 daha fazla ödemek zorunda kalabilir.

Daha yüksek üretim maliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşayabilecek BMW, Daimler ve Volkswagen dahil ABD'de üretim yapan otomobil üreticilerinin, aynı zamanda ABD'deki yüksek otomobil fiyatlarından yararlanması da muhtemel görünüyor.