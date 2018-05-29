Corendon Airlines’ten anlamlı paylaşım

Türkıye'nın ilk 737 MAX 8'ini geçtiğimiz hafta Amerika'nın Seattle şehrinde bulunan Boeing'in teslimat merkezinden alarak, Türkiye
'ye ilk uçuşunu gerçekleştiren Corendon Airlines
, teknoloji harikası 737 MAX 8'in üretim, boyama ve uçuşa hazırlık süreçlerini gözler önüne seren bir video paylaştı. Boeing'in Corendon Airlines için hazırladığı videoda, uçağın gövdesinin Renton fabrikasına ulaştığı andan test uçuşuna kadar olan tüm süreç görülebiliyor. 737 MAX 8, günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla yüzde 8 daha verimli olma özelliği taşıyor.