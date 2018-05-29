İtalya’da tanıdık biri başbakan oluyor

İtalya
'da 4 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görevi verilen, popülist partilerin adayı hukukçu Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella
'nın ekonomi bakanı olarak düşünülen euro karşıtı ismi veto etmesi üzerine bu görevden vazgeçti. Yerine Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isim geldi. Ülkeyi erken seçime götürecek teknokrat hükümetin başına, IMF Türkiye Masası eski Şefi, 'Bay makas' lakaplı Carlo Cottarelli getirildi. 2001 krizinde Türkiye masası şefi olarak çalışan Cotarelli, o yılların en popüler isimlerinden biri haline gelmişti. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella dün Cotarelli'yi başbakan olarak atadı. Cotarelli ilk açıklamasında, güven oyu alamamaları durumunda ağustosta erken seçime gideceklerini söyledi.