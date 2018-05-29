Katılım sigortacılığı çeşitleniyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek
, katılım sigorta
cılığı yönetmeliğinin uygulanmaya başlanmasıyla kendine farklı bir kulvar açan katılım sigortacılığının daha geniş kesimlere ulaşmanın yanında ürün çeşitliliği açısından da giderek derinleştiğini ve kalite çıtasını yükselttiğini belirtti. Katılım sigortacılığının sağlıktan eğitime varıncaya kadar çok çeşitli ürünlerle hayatın her alanına hitap eder hale geldiğine dikkat çeken Sincek, "Yaşamda karşımıza çıkması muhtemel problemlerin etkilerini minimize etmeyi, katılımcılarımızın risklerini paylaşmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve eğitim bu başlıkların başında geliyor" dedi. Sincek sözlerine, "Çocuklarımızın eğitimi çocuklarımızın geleceğidir. Bu eğitim güvencesini tam da bu yüzden, çocuklarımızın eğitimleri ve gelecekleri söz konusu olduğu için ayrıca önemsiyoruz. Talihsiz durumların çocuklarımızın geleceğini etkilemesine izin vermemeliyiz" dedi.
EĞİTİM GÜVENCESİ HAYAT SİGORTASI
Sincek, katılım sigortacılığı dahilindeki eğitim sigortası ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Katılım Emeklilik olarak hayatın her anına dokunan ürünlerimizle hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Kredi hayat, ferdi kaza gibi ürünlerimizin yanı sıra 'Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası' ile çocuğunuzun eğitim hayatını güvence altına alabilir, 'Kritik hastalıklar Sigortası' ile kanser ya da kalp krizi gibi hastalıklarda sunduğumuz teminat ile siz sadece iyileşmeye odaklanabilirsiniz. Bunlara ilaveten 'Tam Katılım Sağlık Sigortası' ile de anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz" dedi. Sincek şöyle devam etti, "Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası sadece vefat değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını da kapsıyor ve çocuğunuzun eğitim standartlarını koruyacak teminatı sunuyor. Sigorta sözleşmesi devam ettiği süre boyunca ebeveynin vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet durumlarında çocuklarının eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli maddi desteği sağlıyoruz."