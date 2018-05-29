Turistler Antalya'ya akın ediyorlar!

Antalya ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı, 28 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 2 milyon 686 bin 441 turiste ulaştı. 2018 yılının 1 Ocak - 28 Mayıs tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 47'lik artış kaydedilirken, 2015-2016 yılı verileri de geride bırakıldı. Her iki havalimanından 2015 yılında 2 milyon 586 bin 647, en kötü sezon olarak bilinen 2016 yılında 1 milyon 511 bin 928, toparlanma süreci olarak görülen 2017 yılında da 1 milyon 944 bin 414 turist kente gelmişti.