Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan Dev Proje

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları ile en büyük gayrimenkul yatırım şirketi olan Emlak Konut GYO, 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 5 dakika ulaşım mesafesindeki 350 hektar alanda, çoğu konut olmak üzere yeni bir şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı. Türk Hava Yolları çalışanının daha etkin, verimli ve mutlu çalışmalarını sağlayacak yaşam alanlarını oluşturmak amacıyla ilk adımı atılan proje; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi devasa projeler ile birlikte daha da değer kazanan Arnavutköy bölgesinde kurulacak.

İmza töreni, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum'un katılımı ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşen Proje; modern şehircilik ve yatay mimari yaklaşımını ilke edinen bir anlayışla hayata geçirilecek.

AYCI; "BİZİM İÇİN YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

İmza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları kaydetti: "Bizim için yeni bir çağ başlıyor. 29 Ekim 2018 tarihi itibarıyla dünyanın en büyük ve en modern havalimanlarından biri Türk Hava Yolları uçaklarının yeni evi olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçacak ilk uçağımız ile birlikte Türk sivil havacılığının geleceği yeniden şekillenecek. Yaklaşık 50 bin çalışanı ile Türk Hava Yolları ailesi bu değişimi heyecanla beklemektedir. Bu değişim yalnızca işimize de değil, hayatımızın her anına dokunacaktır. Çalışma arkadaşlarımız arasında yaptığımız bir ankette 12 bin 500 arkadaşımız Yeni Havalimanı'na yakın konumda yeni bir konut ve yaşam alanı ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de bugün burada tıpkı Yeni Havalimanı'mız gibi modern ve devasa bir yaşam alanı kurmak için ilk adımı atıyoruz. Bu alanda Türk Hava Yolları ailesi özlenen semt kültürüne yeniden kavuşacak ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri yanı başında bulacak. Umuyoruz ki Türk Hava Yolları ailesi bu alanlarda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürer."

Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Murat Kurum ise "29 Ekim 2018 tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte ülkemiz dünyanın yeni sivil havacılık merkezi konumuna gelecek ve İstanbul'un kuzeyinde gerçekleşecek bu değişim ile birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişi bu projede istihdam edilecektir. Bu çerçeveden baktığımızda havalimanının çevresinde nitelikli bir yaşam alanı ihtiyacı doğacağı aşikardır. Bugün Türk Hava Yolları ile birlikte bu ihtiyacı karşılayacak yeni bir yaşam alanı kurmak üzere ilk adımı atıyoruz. Şirketimizin sahip olduğu yaklaşık 3,6 milyon metrekare arsamızın %50 hissesini Türk Hava Yolları'na devrederek önemli bir ortaklık gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde planlı kent anlayışının ilk temsilcileri arasında yer alan Emlak Konut GYO A.Ş. bu projede Türk Hava Yolları ile iş birliği içerisinde olmaktan onur duymaktadır. Türk Hava Yolları ailesine projenin hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

ARSA ALANI BAKIMINDAN EMLAK KONUT GYO'NUN ŞİMDİYE KADAR GELİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK PROJ

İlk etabı 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak olan ve tamamlandığında Türkiye'yi dünyanın yeni havacılık merkezi konumuna taşıyacak İstanbul Yeni Havalimanı, kıtaların kesiştiği bir noktada, küresel sivil havacılık pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Dünyada uçtuğu ülke sayısı bakımından rakipsiz havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları için ise Yeni Havalimanı ile birlikte dünyanın en iyi havayolu olma yolunda önemli bir süreç başlıyor.

Yeni nesil mahalle gelişimini ve geleneksel semt tasarımını harmanlayan proje,; sosyal birlik duygusunu, özlenen semt kültürü yaşamını en üst seviyeye çıkartacak şekilde hayata geçirilecek. Projede; 2+1 3+1, 4+1 gibi daire tipleri Türk Hava Yolları çalışanlarının tercihine sunulacak.

Proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve rekreatif alanları, meydan ve etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında projede yenilenebilir enerji kaynaklarından, yağmur suyu ve gri su geri kazanımı teknolojisinden yararlanılması hedefleniyor.

Vadileri, tepeleri ve ormanlık alanları koruyan, yeşile ve doğaya saygılı proje aynı zamanda arsa alanı bakımından Emlak Konut GYO'nun şimdiye kadar geliştirdiği en büyük proje olma özelliğini taşıyor.

Türk Hava Yolları A.O.

Basın Müşavirliği