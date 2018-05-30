En estetik ihracat

Türkiye
, katma değerli ihracat
için inovasyona yoğun yatırımlar yaparken bir yandan da eğitimli beyinlerin verdiği hizmetler yerinden ihracatı sağlıyor. İlk diş hastanesi unvanını alan Özel Dentistanbul, diş tedavisiyle başladığı faaliyetine medikal estetik birimini de ekledi. Dentistanbul, ağız ve diş tedavisine gelen hastalarına estetik hizmeti vererek, döviz kazandıran kurum haline geldi. Hastalarından yüz estetiğiyle ilgili talepler için yatırım yapan Dentistanbul, Dr. Meltem Ayran
'la işbirliği yaptı.
YÖNTEM TALEP GÖRÜYOR
Yüz gençleştirmede özel eğitim alan Dr. Meltem Ayran, diş tedavisi için Türkiye'ye gelen Ortadoğulu ve Batılı sağlık turistlerin yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Ayran, yüz kupa tedavisinin, hacamat olarak bilinen geleneksel bardak çekme yönteminin geliştirilmiş formu olduğunu söyledi. ICTA (Uluslararası Dünya Kupa Tedavisi Birliği'nin) Türkiye'deki tek sertifikalı hekimi olduğunu belirten Dr. Meltem Ayran, "Bu sistemde yüzde kesi işlemi yapılmıyor. Kansız, kupa tedavisiyle yüzdeki kırışıklıklar gideriliyor. Tedaviyi duyan çok sayıda Körfez
ülkesi vatandaşları listemizin başında yer alıyor" diye konuştu.
TERLEME İÇİN KLİNİK HİZMETE GİRECEK
Aşırı
terleme sorunlarıyla ilgili yeni bir teknolojiyle çalıştıklarını belirten Dr. Meltem Ayran, Türkiye'de daha önce terleme kliniği kuran dünyaca ünlü uzmanlardan eğitim aldığını söyledi. Dr. Ayran, "Türkiye'de aşırı terleme problemi nüfusun yüzde 15'inde yaşanıyor. Bu sorunun çözümü için bugüne kadar koltuk altı ter bezlerinin ameliyatla alınması işlemi uygulanıyor. Ancak bunun yan etkileri çok. Bizim yöntemde
koltuk altı ter bezlerine radyofrekans uyguluyoruz" dedi. Aşırı terleyenlerin koltuk altlarına yaptırdığı kozmetik ürünlerde bulunan alüminyumun vücutta kanserojen etki yaptığını da söyleyen Dr. Meltem Ayran, "Uyguladığımız tedavi ameliyata göre yüzde 50 daha ucuz. Hem de yan etkisi yok" diye konuştu. Ayran, bu tür tedavinin yurtdışında çok popüler olduğunu ve Türkiye'de yapıldığının duyulmasının ardından hastanelerine gelen yabancı hasta sayısının arttığını vurguladı.