Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Starbucks ABD'de 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapattı

'de 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapattı

Şirketin 175 binden fazla çalışanına "ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi" verilecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 01:51
Starbucks ABD'de 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapattı

'li uluslararası kahve zinciri , ülke genelindeki 8 binden fazla şubesini "ırkçılık ön yargı eğitimi" için yarın sabaha kadar kapattı.

ve Washington D.C.'deki Starbucks mağazalarının kapılarına asılan açıklamada, şubelerin yerel saatle bugün 14.30 ile yarın 05.30 saatleri arasında kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ev ve işyerlerinden sonra insanlar için "üçüncü bir yer" olan Starbucks'ta kişilerin kendilerini buraya ait hissetmeleri amacıyla çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

Starbucks'tan 17 Nisan'da yapılan açıklamada, "mağazalarda ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verileceği" bildirilirken, bu faaliyetin şirketin 175 binden fazla çalışanını kapsayacağı bilgisine yer verilmişti.

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında 12 Nisan'da iki siyahi Amerikalı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın ardından mağazanın önünde protestolar yaşanmış ve olay sosyal medyada geniş tepkiye yol açmıştı.

Starbucks'ın New York borsasında işlem gören hisseleri bugün yerel saatle 14.30'da yüzde 1,4 düşüşle işlem görürken, düne göre şirketin piyasa değerindeki kayıp ise yaklaşık 1,1 milyar dolar oldu.

Uzmanlar, Starbucks'ın piyasa değerindeki kayba ek olarak, geçici kapalı olmasından dolayı satışlarındaki kaybın da milyonlarca dolara ulaşabileceğini vurguluyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Starbucks ABD'de 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN