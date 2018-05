Hayat boyu eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Bölgenin bilim ve teknoloji merkezi olarak önemli çalışmalar yapan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye'nin her ilinden öğrencinin tercih adresi olurken, dünyanın çeşitli ülkelerinden eğitim görmeye gelen öğrenci çeşitliliğiyle de yabancı öğrenci sayısını gün geçtikçe artırıyor.Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversitenin yenilikçi ve girişimci bilim merkezi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, Silikon Vadisi, Kuluçka Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi projelerle üniversite- sanayi işbirliğine verdiği önem ile birlikte, fiziki olarak da kendini yenileyip öğrencilerine bilimsel ve modern bir eğitim olanağı sunduğunu kaydetti. Yılmaz, 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile büyüyen ve gelişen bir üniversite olarak, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer aldıklarına işaret etti.HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin başarılı çalışmalara imza atarak teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dâhil olmak üzere birçok alanda yeni projeler ürettiğini belirten Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Teknoloji Transfer Ofisi; akademisyenler, öğrenciler ve sanayiciler başta olmak üzere birçok alanda danışmanlık vererek işbirlikleri kuruyor. CO-OP modeli ile teorik bilgileri sanayi ve iş dünyasında pratiğe dönüştürebilme imkanı sağlıyoruz. Üniversitemiz, geniş burs imkanlarıyla başarıyı ödüllendirme, 40 ülkede Erasmus imkanı ve 1 dönem ABD'de ücretsiz dil eğitimi, teknolojik projeler geliştirebilme ve kendi enerjisini üretebilme, kaliteli eğitim ve sosyal faaliyetlerin bir arada buluşması, Türkiye'nin ve dünyanın zengin kaynaklarına sahip kütüphane, Ortadoğu barışı için önemli çalışmalar yapan araştırmacı üniversite kimliği gibi birçok özelliğini öğrencilerine sunan bir bilim kenti olarak, beğenileri üzerine çekmeyi başarıyor" dedi.Öğrencilerine sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel değerler kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Her yıl iki yüzün üzerinde etkinliğe imza atıyoruz. Öğrencileri hayata hazırlarken, onların sosyal sorumluluk bilincinin en az yüksek mesleki bilgi seviyeleri kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Öğrencilere çeşitli alanlardaki tesisleri ile spor yapabilme imkanı sunuyor, onları öğrenci kulübü kurmaya teşvik ediyoruz. Birçok alanda kurulan mevcut 50 öğrenci kulübünü de aynı önemde destekliyoruz" dedi.Kurulduğu yıldan bu yana kendini her alanda geliştirerek ilerleyen HKÜ, yeni yapılarıyla da göz dolduruyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen üniversite, bünyesine yeni kazandırdığı Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi", "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Binası", "Güneydoğu'nun İlk Golf Sahası" ile fiziki olarak kendini yenilemeye ve büyümeye devam ediyor.