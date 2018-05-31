Türk Lirası pozitif ayrışıyor

Türkiye
'de istikrarı kalıcı hale getirecek olan 24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yapılan saldırıya karşı Merkez Bankası
'nın harekete geçmesi, hükümetin kararlı tutumu ve reel sektörün milli duruşu, Türk Lirası
'nı son bir haftada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi haline getirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra ziyaretinden gelen mesajlar da TL
'nin güçlenmesini sağladı.
TL DÜNYA LİDERİ
23 Mayıs'ta 4.92 TL ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkan dolar, dün 4.45'in altına indi. Dolar 18 Mayıs'tan bu yana ilk kez 4.5 TL'nin altına düştü. Türk Lirası yüzde 2.3 ile dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olup olumlu ayrışmasını hızlandırırken, yurtdışı kuruluşlardan da art arda TL tavsiyeleri geldi.
1 HAFTADA % 9.8 DÜŞTÜ
Dolar, Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı ile sahaya fiili olarak indiği 23 Mayıs tarihinden bu yana 9.8 değer kaybetti. 28 Mayıs'ta faizde sadeleşmeye giden Merkez Bankası'nın piyasadaki kredibilitesi de güçlendi. Son bir haftada euro 5.76 TL'den 5.18'e gerilerken, gösterge 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15.34'ten 13.8'e kadar indi. Borsa İstanbul
'da da endeks 101 binli seviyelerden 106 bine kadar çıktı.
YABANCININ İLGİ ODAĞI
Merkez Bankası'nın piyasalara güven veren duruşu, yabancı finans kuruluşlarının ilgisini Türk Lirası'na çevirmesini sağladı. İsveç merkezli SEB'in gelişmekte olan piyasalar stratejisti Per Hammarlund, "Önümüzdeki günlerde TL'nin daha fazla istikrar kazanacağını ve güçleneceğini düşünüyorum" derken doların 4.4 liraya kadar düşebileceğini ileri sürdü. İtalyan UniCredit doların 4.40'a ineceğini ileri sürdü. Societe Generale
(SocGen) ise Türk Lirası'nda taktik toparlanmanın sürebileceğini açıkladı.
MERKEZ GÜVEN VERDI
Merkez Bankası ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından para politikasında sadeleşmenin de son aşamasına geçileceğini açıkladı. Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50'ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, İtalya'daki krizin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesine rağmen, Türk Lirası'nın pozitif ayrıştığına dikkat çekerek, "Merkez Bankası'nın aktif rol üstleneceği algısı güçlendi" dedi.
PIYASALAR MOODY'S'I TAKMADI
TÜRKİYE ile ilgili yaptığı her tahminde yanılan ve kriz lobisinin tetikçiliğine soyunan Moody's, dün olumlu havayı dağıtmak için yine sahneye çıktı. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini indiren Moody's'in piyasaya etkisi anlık oldu. Bir dakikalık bir süre içerisinde 4.51 TL'den 4.55'e yükselen dolar, daha sonra gelen satışlarla 4.5'in altına geriledi. Moody's dün Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'ten 2.5'e indirdi. Kuruluş geçen yıl da büyüme tahminini düşürmüş fakat daha sonra iki kez yukarı revizyon yapmak durumunda kalmıştı
DOLAR NİÇİN DÜŞÜYOR?
Merkez Bankası'na güven arttı.
Reeskont kredilerinde kur sabitlendi.
Faiz politikasında sadeleşme tamamlandı.
Londra'da gerçekleştirilen olumlu görüşmeler...
Euro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizlikler...