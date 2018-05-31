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inde rekorlar devam ediyor

Kültür ve Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistikleri turizmde rekorların nisan ayında da devam ettiğini gösteriyor. Yılın ilk 4 ayında yüzde 32,55 artış oranını yakalayan , nisan ayında ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 artışla 2 milyon 655 bin 561 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 09:41
Türkiye turizminde rekorlar devam ediyor

Ocak-Nisan döneminde toplam 7 milyon 783 bin 967 yabancı ziyaretçi ağırlayan 'ye, en çok ziyaretçi yılın ilk 4 ayında İran'dan, nisan ayında ise 'dan geldi.

EN ÇOK YABANCI ZİYARETÇİ RUSYA VE İRAN'DA

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Nisan 2018 döneminde, yüzde 11,02 artış ve 858 bin 017 ziyaretçiyle İran birinci, yüzde 8,63 artış ve 671 bin 665 ziyaretçiyle ikinci, yüzde 8,37 artış ve 651 bin 228 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı ve Rusya Federasyonu izledi.

İKİNCİ SIRADA ALMANYA

Rusya Federasyonu'nun yüzde 11,02 artış ve 292 bin 720 ziyaretçi sayısıyla ilk sırada yer aldığı nisan dönemi aylık istatistiklerde ise yüzde 9,60 artış ve 254 bin 863 ziyaretçi ile yine Almanya ikinci sırada yer aldı. Bulgaristan'ın yüzde 7,61 artış ve 202 bin 026 ziyaretçi ile üçüncü olduğu aylık istatistiklerde dördüncü sıradaki Gürcistan'ı, takip etti.

Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 99,60'ı, nisan döneminde ise yüzde 99,43'ü turist olup, günübirlikçilerin oranı da Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 0,40, Nisan 2018 döneminde yüzde 0,57 olarak gerçekleşti.

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Türkiye turizminde rekorlar devam ediyor
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