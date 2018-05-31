Vestel Müşteri Hizmetleri ödülleri topladı

Vestel Müşteri Hizmetleri, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödülle döndü. Çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin seçildiği Contact Center World Awards'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) finallerinde 'Best Technology Innovation Internal Solution' kategorisinde 'Vira Projesi' ile altın madalya alan Vestel Müşteri Hizmetleri, dünya finallerine katılmaya hak kazandı.

Vira, Vestel Yetkili Servis Teknisyenlerinin kurulum ve arıza hizmetleri verirken kullandıkları mobil bir uygulama. Teknisyenler, bu uygulama ile kendilerine atanmış işleri ve müşteri bilgilerini; hizmet verecekleri ürünün teknik detay ve dokümanlarını görebiliyorlar. Hizmet tamamlandıktan sonra mobil yazıcı yardımıyla hizmet fişi basıp müşteriye onaylatabiliyorlar. Vira uygulamasının bir önemli özelliği de internetin çekmediği ortamlarda da işlem yapılabilmesine imkan sağlaması. GPS bilgisinin düzenli olarak alınarak teknisyenlerin takip edilebilmeleri, uygulamanın müşteri adreslerinde kullandığının sistem üzerinden teyit edilebilmesi gibi özellikler ise uygulamanın en inovatif yanları.

MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ'NİN

2018 yılını mükemmellik yılı ilan eden Vestel Müşteri Hizmetleri, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management-EFQM) mükemmellik modelini tüm süreçlerinde uygulayarak, Kalite Derneği (KalDer) tarafından 10-11 Mayıs'ta düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nda 'Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM mükemmellik modeli; Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kuruluş tarafından benimsenen, kurumların tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak süreçlerin yapılandırıldığı ve sürekli iyileştirildiği stratejik bir yönetim modeli. Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 2013 yılından bu yana tüm çalışmalarını, modelin kılavuzluğunda geliştirdi. Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için modelin temel kavramlarını kendine ilke edinerek, vizyoner, esin veren ve bütünsel bir liderlik anlayışı ile model yaklaşım ve sistematiğini, üst yönetiminin önderliğinde, liderlerine ve tüm çalışanlarına yaygınlaştırarak, sahiplendirilmesini sağladı.