Gül Proje’den % 25 indirimle konut fırsatı

Bakanlar
Kurulu kararıyla uygulamaya konulan tapu harcı ve KDV
indiriminin ardından konut kredilerindeki faiz
oranlarının düşürülmesi inşaat sektörü genelinde büyük hareketlilik yarattı. Tüm bu iyileştirmelere ek olarak açıklanan yüzde 20 indirim oranı ise ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşın büyük ilgisini çekti. Gül Proje
devam eden üç projesinde bu oranının daha da üzerine çıkarak yüzde 25 indirim ile bu dev kampanyaya katılıyor. Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gül
konuyla ilgili şunları söyledi: "Sektörü hareketlendirmek adına pek çok kurumun katılımıyla önemli bir kampanya başladı. Biz de Gül Proje olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik. Kampanya kapsamındaki 0.98 faiz oranını farklı bölgelerdeki üç projemizde uyguluyoruz. İndirim oranını ise Gül Proje Express, Vira İstanbul
ve Tem
point projelerimizde yüzde 20'den yüzde 25'e çıkararak ek bir fırsat sunuyoruz. Bu fırsat ile hem yatırım yapmak isteyen hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşımıza önemli bir fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz."
?TEMPOİNT'TE PEŞİNAT YOK
Tempoint projesi Sultangazi TEM otoyolu üzerinde 75 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. 5 konut, 1 rezidans ve 1 AVM
bloku olmak üzere toplam 7 bloktan oluşan projede sıfır peşinatla satış yapılıyor. Gül Proje Express projesi ise Basın Express yolunda 658 konut ve 31 mağazadan oluşuyor. Beylikdüzü'nde yer alan Vira İstanbul
ise toplam 31 ticari alan ve 1.189 konuttan oluşuyor. Projede yaşam ağustosta başlıyor.