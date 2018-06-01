Mastercard FinTech desteğine devam ediyor

Gelışen yeni trendler sadece bankaları değil, ödeme teknolojisi devlerini de girişim ekosisteminde yatırıma zorluyor. Ödeme teknolojileri konusunda dev kurumlar arasında yer alan Mastercard, FinTech
alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Avrupa'daki FinTech çalışmalarına ivme verecek hızlandırma programına (Accelerate) başlayacağının müjdesini verdi. Program sayesinde banka ve ödemeler sektöründe faaliyet gösteren girişimcileri desteklemeye yönelik etkinlikler artacak. Mastercard, Accelerate ile adına yakışır şekilde FinTech sektörüne yeni giren azimli girişimcilerin potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilecekleri fırsatlar yaratmayı, çalışmalarına ivme katmayı hedefliyor. Accelerate programı kapsamında firmalara özel, inovasyonu destekleyecek her türlü araç, fikir, yatırım, teknoloji desteği veriliyor. Mastercard program kapsamında, firmaların bulundukları pazarlarda büyümelerini, yeni müşterilerine ulaşmalarını sağlamak üzere bünyesindeki uzmanların desteğini de esirgemiyor. Mastercard Advisors ağını oluşturan danışmanlar gerçek zamanlı işlem verilerine ve analize dayalı danışmanlık sunuyor.