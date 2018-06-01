Şirketlerin bilançoları sağlam

Kur üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşı attığı adımlarla dolarda ibreyi aşağı çeviren Merkez Bankası
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'deki borçluluk oranları üzerinden sürdürülen kaos çığırtkanlığına da son noktayı koydu. Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan Finansal İstikrar Raporu'nda Türkiye'de firma, hane halkı ve kamu borç yükünün dünya ortalamalarının altında olduğuna, reel sektör bilançolarının da sağlamlığını koruduğuna vurgu yapıldı.
TAHSİLATLAR HIZLANDI
Reel sektörün döviz açık pozisyonunun 221 milyar dolar olduğunu bildiren Merkez Bankası, "Ekonomik aktivitedeki canlılık tahsilatlara olumlu yansımış, çek ve senet tahsilatlarında bir bozulma gözlenmemiştir. Firma bilançoları sağlamlığını koruyor" yorumunda bulundu. Hane halkının borcunun milli gelire oranın yüzde 18 olduğuna işaret eden Merkez Bankası, gelişmekte olan ülkelerde bunun yüzde 30 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti. Banka, borçluluk göstergelerinin olumlu görünümünü koruduğunu kaydetti.
DEV FONDAN TÜRK TAHVİLİNE YATIRIM
Blackrock gelişmekte olan ülke piyasaları portföy yönetimi birimi başkanı Trigo Paz, fonun son dönemdeki satış baskısının ardından geçen hafta Türkiye'nin dolar ve euro cinsi tahvillerini ve TL aldığını belirtti. Paz "Geçen hafta Türkiye'ye yatırım yaptık. TL cinsi tahvillerinden memnunuz" dedi.
% 28
Kamu borcu/ GSYH
% 60
Firma borcu/ GSYH
% 18
Hane halkı borcu/GSYH