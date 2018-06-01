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Yatırımcı istikrara 3.3 milyar lira yatırdı

, toplam 3.3 milyar değerindeki Çekmeköy ve Florya ihalelerinin imzalarını attı. Öz Er-Ka Galatasaray’ın Florya arazisinde, ise Çekmeköy arsasında proje hazırlıklarına başladı

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018
Yatırımcı istikrara 3.3 milyar lira yatırdı
tarafından açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesi'nin müjdesi olarak lanse edilen 'nın yerine yapılacak 11.7 bin dönümlük 'ne komşu ilk gayrimenkul projesinde imzalar atıldı.

METREKARESI 30 BİN TL
GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya arazisi için Öz Er-Ka İnşaat 2 milyar 250 milyon TL bedel teklif etmiş ve burada proje geliştirmeye hak kazanmıştı. Uzmanlardan alınan bilgiye göre şirketin, emsali 1.30 olan arsa üzerindeki 55 bin 98 metrekarelik konut inşaatında söz konusu hedefi toplayabilmesi için evlerin metrekaresinin 30 bin liradan satması gerekecek. Önceki gün de iştirâki & İstlife Yapı İş Ortaklığı tarafından toplam 1 milyar 111 milyon 100 bin TL bedelle kazanılan Çekmeköy arazisi ihalesinin imza töreni yapıldı. Böylece Emlak Konut GYO, 2 günde 3.3 milyar liralık imza atmış oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü , "2018'in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik" dedi. Öz Er-Ka İnşaat Başkanı Eşref Keleş de "Projemiz denize yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne ise 500 metre uzaklıkta yer alacak. Site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz" diye konuştu.

BAHAR KAMPANYASI 20 HAZİRAN'A KADAR UZADI
Emlak Konut GYO, 18 Nisan'da başlattığı bahar kampanyasını 20 Haziran'a kadar uzattı. 50 projeyi kapsayan kampanyada borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyen alıcılara belirli oranlarda indirim yapılıyor.

YILMAZ: ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ
Çekmeköy arazisinin imza törenine Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı katıldı. Yılmaz, "Bu yılı yaklaşık 2.9 milyar liralık Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini bir hafta arayla kazanarak taçlandırdık. Ülkemize ve İstanbul'a güveniyoruz. Sahip olduğumuz güçlü finansal yapıyla gelecek 5 yılda toplam 13 milyar TL'lik bir yatırıma imza atarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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Yatırımcı istikrara 3.3 milyar lira yatırdı
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