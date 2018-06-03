15 yılda 7.5 milyon konut yenilenecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan şehircilik anlayışı 2018 sonrasında yeni bir döneme girecek. AK Parti
yeni dönemde 15 yıl içinde tehlikeli hale gelecek olan 7.5 milyon konutu dönüştürerek can ve mal kayıplarının önüne geçecek. Yerel yönetimlerin alt yapı projeleri için 2023'e kadar 30 milyar liralık finansman desteği İLBANK A.Ş. kaynaklarından sağlanacak.
YILDA 500 BİN KONUT
AK Parti şehirlerin kimliklerini göz önünde bulundurarak her şehre özel 2023 vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. 2012'de başladığı kentsel dönüşüme ek olarak Kentsel Yenileme, Kentsel Sağlıklaştırma, Kentsel Canlandırma gibi kavramların anlamlarına uygun olarak hayata geçirilmesi için projeler desteklenecek. Güvenlik açısından tehlike arz eden Türkiye'deki 7.5 milyon konut 15 yıllık periyotta yenilecek. Yılda ortalama 500 bin konut yenilenirken bunların 150-200 bini İstanbul'da olacak. Bu kapsamda 52 ilde 218 adet riskli alanda yer alan toplam 550 bin konutla ülke genelinde tespit edilen riskli yapılarda bulunan 560 bin konutun yenilenmesi çalışmaları sürüyor.
DEPREME HAZIRLIK
Deprem
kuşağında bulunan Türkiye'de önlenemez bir afet olan depreme yönelik çalışmalar Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde sürecek. Öte yandan lojistik depo bulunmayan 56 ile ise afet ve acil durum hallerinde afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla barınma malzemelerinin stoklandığı cep depolar kurulacak. Depremlerle sarsılan Çanakkale
ve Adıyaman
'daki afetzedelere de konutlarını teslim edilecek. Bu kapsamda Çanakkale Ayvacık'ta 604 ve Adıyaman'da bin 740 konutun 2018 içerisinde teslimlerinin hak sahiplerine yapılacağı belirtildi.
İMAR BARIŞINDA 31 EKİM SON GÜN
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'nda, 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabileceklerini söyledi. Bakan Özhaseki, sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini belirtti.
TERÖRÜN İZİ KALMAYACAK
HÜKÜMET, terör eylemlerinden zarar gören Diyarbakır-Sur, Şırnak- Merkez, İdil, Silopi, Cizre, Mardin-Nusaybin ve Hakkari
Yüksekova'da da hızla çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşanan terör olaylarında toplamda 77 bin 662 adet yapıda hasar tespit edildi. Bu bölgelerde bin 500 tanesi taş ev olmak üzere toplam 26 bin 551 konut inşa ediliyor. Aynı zamanda terör eylemine maruz kalan vatandaşlar için de bugüne kadar 942 milyon lira kira, eşya ve zarar desteği sağlandı. Uzmanlar, yapılan çalışmalar ile Diyarbakır'ın Güneydoğu'nun en önemli çekim merkezlerinden biri haline dönüşeceğini vurguluyorlar.