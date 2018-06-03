4 milyon emekliye patronluk fırsatı

Hükümet, emeklileri istihdama yeniden katmak için harekete geçti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) çatısı altında emeklilere yönelik bir dizi program başlatılıyor. Emeklilerin İŞKUR'a yaptıkları iş talepleri de hiçbir şekilde geri çevrilmeyecek. Kurum düzenlediği girişimcilik programlarına emeklileri de dâhil edecek. Destek primi borcu silinen 4 milyona yakın emekli böylece işinin patronu olabilecek. Özel sektör, emekliler arasında özellikle iş güvenliği uzmanı, muhasebe, öğrenci işleri memuru, emekli asker, işyeri hekimi talebinde bulunuyor. Geçmişte İŞKUR'a iş başvurusunda bulunup da emekli görünenlerin iş bulma imkânı bulunmuyordu. Artık bu mağduriyet gideriliyor. Çalışmak isteyenlere yaşına, beceresine, eğitimine uygun iş imkânı sağlanacak. Emekliler talep etmeleri halinde ilgi duydukları alana ilişkin mesleki kurslara da katılabilecek. Kurum yetkilileri, özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasında hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Örneğin, toplum yararına programların katılımcılarının belirlenmesinde 35 yaş üstü başvurulara öncelik veriliyor. Kuruma çok sayıda başvuru var. Toplum yararına programların da kapsamı genişliyor" değerlendirmesini yaptı.
ÖRNEKLERİ DİKKATE ALINDI
Toplum yararına programların kapsamı da dünya örnekleri dikkate alınarak genişletiliyor. Batı ülkelerinde bu programlar özel politikalar gerektiren hedef kitleler arasında "uzun süreli işsizler, engelliler, göçmenler, sosyal dışlanma riski olanlar" belirlenerek uygulanıyor. İşgücü piyasasına girişleri en zor olan gruplar ayrıca kategorize edilecek. Sistem zorluk seviyesine göre artan oranda uygulanabilecek. Hedef kitlenin istihdamda kaldığı süre uzadıkça artan oranlı teşvik getirilebilecek.
İŞYERİ AÇMALARINA KOLAYLIK
HÜKÜMET
geçmişten gelen borçların silinmesini sağlarken, emeklilerin yeni işyeri açmalarını da kolaylaştırdı. İşgücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni işyeri kurma planlarını harekete geçirebilecek. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. E-devlet kapsamında sunulan uygulamaların sayısı artırılacak.
DAHA FAZLA PAY ALACAKLAR
SON 15 yılda ortaya konulan sosyal devlet vizyonunun önemli ayaklarından birini emeklilere yönelik düzenlemeler oluşturdu. AK Parti
iktidarı döneminde emekli aylıklarında nominal olarak yaklaşık yüzde 330 artış sağlandı, gelişme hızından pay alamayan yaklaşık 1.9 milyon emeklinin de intibakı düzenlendi. Tamamlayıcı emekliliğe destek, yaşa uygun iş imkânları, faizsiz kredi destekleri, uygun koşullarda ev almalarını sağlamak için yeni projeler yaşama geçiriliyor.