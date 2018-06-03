Bayramda otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin tükendiğini belirterek, "8 Haziran da dahil olmak üzere o tarihten bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükendi. Bayrama kadar ek sefer koymaya ve bu seferlerin biletlerini satmaya başladık" dedi. İstanbul'dan günlük ortalama bin 500-bin 600 otobüs seferi yapıldığını, anımsatan Özcan, "Bu bin 500-bin 600 sefere ek olarak, 8 Haziran sonrası ilk günler için 400- 500 sefer koyduk. Bayramdan önceki 3 gün için de 600 sefer koyduk. O biletler de hızlı bir şekilde tükeniyor" diye konuştu. Bilet fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığına ilişkin Özcan, "Otobüs fiyatları için tavan fiyatlar vardır. Böyle yoğun zamanlarda bu rakamlar 80-90 liraya çıkabiliyor. Yani, tavan fiyatı geçmiyor" dedi.

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