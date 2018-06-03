Manyetik silah Şahi209 TSK envanterine giriyor

Dünyada
sadece 6 ülkede bulunan elektromanyetik silah sisteminin saha testleri başarılı geçti. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, elektromanyetik fırlatma sisteminin saha prototipip tedarik sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri (YETEKNOLOJİ) şirketinin ürettiği Şahi209, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için
gün sayıyor. Uzmanlar, Fransa
ve Almanya
'nın üzerinde ortak çalıştığı, ABD
, Rusya
ve Çin'in teknolojisine sahip olduğu elektromanyetik silahın gemi üzerinde denenmesi aşamasına ise Türkiye
ve Çin'in geldiğini belirtiyor. Menzili konusunda bilgi verilmeyen silaha Şahi209 adı verildi. Bu adın Fatih Sultan Mehmet
'in İstanbul
surlarını dövdüğü toptan alındığı, 209'un ise Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak Mete Han'ın milattan önce 209'da tahta çıktığı yılın kabul edilmesi nedeniyle verildiği belirtiliyor. Uzmanlar, Şahi209'un 2 yıl içinde envantere girebileceğini belirtiyorlar. Şahi209'un namlu ve gücü artırıldığında istenilen her türlü top mermisini 250 kilometre menzile ulaştırabileceği belirtiliyor. Şahi209'un önümüzdeki yıllarda dost ülkelerin ordularına ihracat olanağı da taşıyor.
YERLİ VE MİLLİ
ABD, İngiltere
, Çin, Almanya, Fransa, Rusya'nın geçtiğimiz 20 yılda elektromanyetik fırlatma teknolojisine 150 civarında araştırma merkezinde, 5 bine yakın uzmanla, yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen elektromanyetik top sistemiyle 1 megajul kapasiteye ulaşıldı.