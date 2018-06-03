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Manyetik silah Şahi209 envanterine giriyor

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018
Manyetik silah Şahi209 TSK envanterine giriyor
Dünyada sadece 6 ülkede bulunan elektromanyetik silah sisteminin saha testleri başarılı geçti. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, elektromanyetik fırlatma sisteminin saha prototipip tedarik sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri (YETEKNOLOJİ) şirketinin ürettiği Şahi209, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek i gün sayıyor. Uzmanlar, ve 'nın üzerinde ortak çalıştığı, , ve Çin'in teknolojisine sahip olduğu elektromanyetik silahın gemi üzerinde denenmesi aşamasına ise ve Çin'in geldiğini belirtiyor. Menzili konusunda bilgi verilmeyen silaha Şahi209 adı verildi. Bu adın 'in surlarını dövdüğü toptan alındığı, 209'un ise Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak Mete Han'ın milattan önce 209'da tahta çıktığı yılın kabul edilmesi nedeniyle verildiği belirtiliyor. Uzmanlar, Şahi209'un 2 yıl içinde envantere girebileceğini belirtiyorlar. Şahi209'un namlu ve gücü artırıldığında istenilen her türlü top mermisini 250 kilometre menzile ulaştırabileceği belirtiliyor. Şahi209'un önümüzdeki yıllarda dost ülkelerin ordularına ihracat olanağı da taşıyor.

YERLİ VE MİLLİ
ABD, , Çin, Almanya, Fransa, Rusya'nın geçtiğimiz 20 yılda elektromanyetik fırlatma teknolojisine 150 civarında araştırma merkezinde, 5 bine yakın uzmanla, yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen elektromanyetik top sistemiyle 1 megajul kapasiteye ulaşıldı.
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Manyetik silah Şahi209 TSK envanterine giriyor
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