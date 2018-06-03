Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Mercedes'e milyarca euroluk emisyon cezası

'e milyarca euroluk emisyon cezası

Alman otomobil üreticisi 'in C ve G serilerinde ortaya çıkan emisyon manipülasyonu Mercedes'e pahalıya mal olacak. dergisinde yer alan bir habere göre Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, emisyon manipülasyonu rastlanan her araç için Mercedes'ten 5 bin euro ceza talip edileceğini haberleştirdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 07:04 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 07:11
Mercedes'e milyarca euroluk emisyon cezası

Federal hükümet Daimler üzerinde olan baskısını arttırırken Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, geçen hafta Daimler'in Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı görüşmede kendisine 750 bin aracında egzozlarında normlara uygun olmayan sistemin bulunduğunu ve bunun için araç başına 5 bin euro ceza uygulamasına gidileceğini, bunun da Daimler'e 3.75 milyar euroya mal olacağını belirtti.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi 23 Mayıs tarihli bildirisinde Mercedes C ve G modelleri ve Vito hafif ticari araçlardaki egzoz siteminde çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğunu duyurmuş, Daimler ise bu iddiayı kabul etmemişti. Bunun üzerine Mercedes'in C ve G modellerinin egzoz sitemini gözden geçirmesi istendi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mercedes'e milyarca euroluk emisyon cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN