Ramazan durgunluğuna iftar dopingi

Ağırlıklı olarak Ortadoğulu misafirleri ağırlayan ve bu yılın başından beri ortalama yüzde 80 doluluk oranlarını yakalayan İstanbul otellerine, durgun geçen ramazan ayında gelen yoğun iftar talebi doping etkisi yarattı. Ramazanın etkisiyle dolulukların yüzde 60 seviyelerine düştüğünü belirten otelciler, "Oda doluluklarımız bir miktar gerilese de restoranlarımız yüzde 80'in üzerine çıktı. Ramazan bereketiyle geldi" dedi.



ORTADOĞULULAR DA İLGİLİ

Wyndham Grand İstanbul Levent Satış Pazarlama Direktörü Tahsin Tür, bugüne kadar 14 bin kişiyi restoranlarında ağırladıklarını söyledi. Kurumsal ve bireysel müşterilerden yoğun talep aldıklarını belirten Tür, restoranlarının yüzde 80'inin iftar saatlerinde dolduğunu kaydetti. Tür, "Otelimizde kalan Ortadoğulu müşterilerimiz de iftara ciddi rağbet gösterdi" diye konuştu.



12 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLADIK

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu da, İran'ın bu yıl vatandaşlarının yurtdışı harçlarını artırdığını belirterek, "Bunun etkisiyle ülkemize gelen İranlı turist sayısında bir miktar gerileme yaşandı. Ancak iftar menülerimizle ciddi talep topladık" şeklinde konuştu. Türkiye genelindeki 4 otellerinde iftar menüsü sunduklarını aktaran Bezaroğlu, bugüne kadar 12 bin 500 kişiyi ağırladıklarını kaydetti. Türk insanın da dışarıda yeme alışkanlığı edindiğinin altını çizen Bezaroğlu, "Bu durum iftarlara da yansıdı" dedi.



?CİROYA KATKI SAĞLADI

Mövenpıck Hotel Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan, bu yıl ramazanda açık büfeyi kaldırdıklarını söyledi. Arslan, "Set menüyle müşteri talebi geçen yıla oranla yüzde 20 gerilese de kârlılığımız yüzde 50 arttı" dedi. Ramazan sonuna kadar 2 bin kişiyi restoranlarında ağırlayacaklarını öngördüklerini anlatan Arslan, "Otelimiz Eyüp Sultan'a yürüme mesafesinde olduğu için bireysel müşteri talebi oldukça fazla. Misafirlerimizin yüzde 60'ını bireysel talepler oluşturdu" diye konuştu.



MÜŞTERİ TALEBİ 2017'YE GÖRE % 25 ARTIŞ GÖSTERDİ

Hilton Istanbul Kozyatağı Genel Müdürü Burak Ektiren, ramazanın bitmesine 12 günlük bir süre olmasına rağmen bugüne kadar 5 bin 825 kişiyi iftarda ağırladıklarını belirtti. Ektiren, "Bu rakamın 3 bin 840'ını şirketlerin düzenlediği iftar yemekleri oluşturdu. Bin 985 kişi de münferit katıldı" dedi. Ramazan sonuna kadar yaklaşık 8 bin kişiyi restoranlarında ağırlayacaklarını öngördüklerini anlatan Ektiren, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıla göre iftarda ağırladığımız misafir sayısında yüzde 25'lik bir artış yakaladık. Ramazan gerek toplantılar gerek konaklamalar anlamında tüm otellerde talebin azaldığı bir dönemken, ulaştığımız bu rakamlar bizler için çok kıymetli."

BUGÜN NELER OLDU