Şimşek’ten Moody’s’e 4 maddelik yanıt

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Moody's tarafından izlemeye alınmasıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır aldıklarını söyleyen Şimşek, aldıkları tavırı şu sözlerle özetledi: "Sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası, makro- ihtiyati önlemlerin uygulanması, politika çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması) ve seçim sonrası reformların hızlandırılması."

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