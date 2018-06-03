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Şimşek’ten Moody’s’e 4 maddelik yanıt

Giriş Tarihi: 3.6.2018
Şimşek’ten Moody’s’e 4 maddelik yanıt

Başbakan Yardımcısı , 'nin s tarafından izlemeye alınmasıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır aldıklarını söyleyen Şimşek, aldıkları tavırı şu sözlerle özetledi: "Sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası, makro- ihtiyati önlemlerin uygulanması, politika çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması) ve seçim sonrası reformların hızlandırılması."

piyasalar
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Şimşek’ten Moody’s’e 4 maddelik yanıt
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