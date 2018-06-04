15 yılda 15 milyon kişi ev sahibi oldu

Ekonomiye
duyulan güven vatandaşı ev sahibi yaptı. İnşaat sektörü yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam sağlarken, 15 yılda 15 milyona yakın vatandaş da ev sahibi oldu. Bu yılın sonuna kadar da 2 milyona yakın kişinin ev sahibi olması bekleniyor. Konut
sektörünü canlandırmak için faizin yüzde 0.98'e çekilmesiyle birlikte kullanılan konut kredisi miktarı 4 milyara yaklaştı. TOKİ
bu yıl İstanbul
'da yaklaşık 4 bin Türkiye
genelinde ise 70 bin konut yapmayı hedefliyor. Geçen yıl yaklaşık 1.5 milyon konut satışı gerçekleşirken, 24 Haziran seçimleriyle birlikte satışların daha da ivme kazanması bekleniyor.