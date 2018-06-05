16 ülkeye teknoloji üretecek

Birleşmiş Milletler öncülüğünde Gebze TÜBİTAK
'ta yapılan 'En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Gebze'de kurulan banka en az gelişmiş ülkelerin kalkınması için teknoloji üretecek. Bangladeş, Mozambik, Uganda ve Tanzanya'nın içinde bulunacağı 16 ülke için çalışma yapacak banka 800 milyon insan için teknoloji üretecek.
FIRSAT YARATACAK
BM EAGÜ Temsilcisi Heidi Schroderus'un açılış konuşmasının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
, kurulan bankanın 47 en az gelişmiş ülke için çok önemli olduğunu vurguladı. İnsani dış politikaları gereği yoksulluk çeken insanlara yardım eli uzattıklarını söyleyen Bakan Özlü, "Kalkınma anlaşmalarımızda az gelişmiş ülkelere teknoloji üreteceğiz. BM için birçok fırsat yaratacak olan bu merkez, çok önemli işler yapacak. Bu merkez, bilişim vadisi ve TÜBİTAK Enstitüleri'ne yakın olacak, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi ve yabancı ortaklıklarla araştırma ve geliştirme çalışması yapan girişimcilere yakınlık kuracak. Bilişim Vadisi'nin oluşturacağı ortamdan yararlanacak" dedi.
'MUTLULUK DUYUYORUZ'
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed, kurulan banka nedeniyle umutlu olduğunu söyledi. Banka için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Mohammed, "Destekleyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. 2030 hedeflerimiz çerçevesinde bu tür bankalar açmak vardı. Onu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
Düzenlenen törene Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Fekitamoeloa Katoa ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.