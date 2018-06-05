749 konuta 20 kat talep geldi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ
), modern şehircilik çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gösterdiği hedef doğrultusunda yatay mimariyle inşa edilecek 50 bin konutluk dev Gaziantep Kuzey Şehir
projesinin ilk adımı dün atıldı. Gaziantep'te TOKİ Başkanı M. Ergün Turan
ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in katılımıyla projenin ilk etabı için kura heyecanı yaşandı. Projedeki 749 konuta 549'u engelli, 1.579'u emekli olmak üzere 14 bin 378 talep geldi. Başvuru rakamı, satışa çıkarılan konut sayısının 20 katına yaklaştı.
250 BİN KİŞİ YAŞAYACAK
10 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 50 bin konutluk Kuzey Şehir'de ilk olarak 3 bin 300 konutun inşası başladı. Az katlı konutların üretildiği proje mahalle konsepti ile hayata geçirildi. Konutların 299'u 2+1, 176'sı 3+1 ve 274'ü ise 4+1 şeklinde planlandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, artık sadece bina değil yeni şehirler inşa ettiklerini söyledi. Turan, "Bu hedefler doğrultusunda; Gaziantep'te artan yeni yerleşim alanı ihtiyacını karşılamak için 50 bin konutun yer alacağı yeni bir şehir kurmak için harekete geçtik" dedi. Projenin 8.5 milyon metrekare alan üzerinde gerçekleştirildiğini söyleyen Turan, "Bu büyüklükte bir sosyal konut alanında, uygulaması tek seferde geliştirilen ilk ve en büyük yerleşim olma özelliğini taşıyor" diye konuştu. Turan, projenin tamamlanması ile 250 bin kişinin ikamet edeceği yeni bir yerleşim alanın oluşacağını söyledi.
2.3 MİLYAR LİRA YATIRDI
Turan, TOKİ olarak şimdiye kadar Gaziantep'te 20 bin 813 konut uygulaması başlattıklarını, bu konutların 15 bin 306'sını tamamladıklarını söyledi. Ayrıca bir hastane, 3 sağlık ocağı, 2 kamu hizmet binası, 23 okul, 1 kütüphane, 3 pansiyon, 15 ticaret merkezi, 16 caminin de ayrıca konutlara ilaveten yapıldığını ifade eden Turan, "Gaziantep'e yaklaşık 2 milyar 344 milyon TL yatırdık" dedi.
BİRİLERİ KONUŞUR AK PARTİ YAPAR
Proje
alanının 900 fabrikalık Organize Sanayi Bölgesi
'ne komşu olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Savaşın ortasında 2 yılda 150 fabrika bitirdik. Şimdi çalışan nüfus 150 bin. İlerde 200 bin olacak. İşlerine yakın yaşam alanı yapınca talep patlaması olacak" dedi. Belediye olarak proje alanına giden yol ve altyapı çalışmalarını üstlendiklerini belirten Şahin, 25 kilometrelik kara tren hattını da hızlı trene çevireceklerini ifade etti. Şahin, adeta saklı cennet diye tabir edilen bu projede ailelerin mutlu bir şekilde hayatlarını sürdüreceğini kaydederek, "Birileri konuşur AK Parti
yapar" diye konuştu.
EV ÇIKMAYANA İKİNCİ KURA MÜJDESİ
Konutların
fiyatlarının 109 bin lira ile 294 bin lira arasında değiştiğini aktaran Turan, taksitlerin de 454 liradan başladığını vurguladı. Turan, kurada ismi çıkmayanlarla ilgili de şunları söyledi: "Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesin. Şu anda proje kapsamında 3 bin 300 konutun inşası sürüyor. 27 Haziran'da ise 913 konutluk birinci etabın kuralarını yine burada çekeceğiz. Aldığımız karar gereğince bu kurada kendilerine konut çıkmayan vatandaşlarımızı yatırdıkları bedeli geri almadıklarında ikinci kuraya dahil edeceğiz. Ayrıca 913 konut için başka talep toplamayacağız."