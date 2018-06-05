Bakan Özhaseki 'açıkladı! e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA Editör Masası'nda "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detaylarını açıklıyor.

Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

- Yapı Kayıt Belgesi için işlem 1-2 günde bitecek. Ayın 8'inde başlatılacak işlem en geç 10'unda bitecek.

- Kat mülkiyetlerinde binada oturanların tamamının rızası gerekecek. Bize herkesin imzası alınıp başvuru yapılabilecek.

- Türkiye'de söz konusu barış kapsamına girecek hane sayısının 15 milyon adet olduğunu tahmin ediyoruz.

- (İmar barışı) Toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz.

- (İmar barışı) Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir.

- "İmar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi müracaatları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

- (İmar Barışı düzenlemesi) Üç tane istisnası var. Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası.

- Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor.

(Devam ediyor...)