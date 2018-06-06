Türkiye’de atık tarih olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi
kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü
'nde Beştepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Atıktan Sanata' sergisinin açılışını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
ile ortaöğretim ve lise öğrencilerinin de katıldığı açılışta, hurda metalden, dijital ve gıda atıkları ile ölmüş sedir ağaçlarından yapılmış sanat eserleri sergilendi. Erdoğan, "Bu çok uzun yıllardır düşlediğim bir hayaldi, şimdi gerçek olduğunu görmek beni hem mutlu etti hem de çok duygulandırdı" dedi. ÖZHASEKİ'YE TAVSİYE
Emine Erdoğan, herkesin sıfır atığa eğilmesi, hassasiyet göstermesi, ev hanımlarından işadamlarına kadar 7'den 70'e herkesin el atmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: "Bu hayale Türkiye
el verdi, yıllarca içimi acıtan atık ve çevre sorununa dokunduk ve başardık. Sağlıklı sebze ve meyvelerin üretildiği, çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede yetiştiği bir Türkiye için bu çok önemli bir adımdı. Atık ülkemizin ciğerlerine bırakılan bir zehirdi. Bakan Bey, atığı komposta dönüştüren makineler bir an önce evlere dağıtılsın. Bu işi çözeceğimiz yer orası, atık evlerde dönüştüğü anda Türkiye ciğerleri yaşamla dolan, sıfır atıklı bir cennete dönüşecek."
Emine Erdoğan'ın isteğini hızla yerine getirecekleri sözünü veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yerli kompost makinelerini seri halde üretmeye başladıklarını söyledi. Özhaseki, "İnsanlar artık evlerde kâğıtları, camları, gıda atıklarını bir tarafa atacaklar. Sonra bunları kompost yapacaklar. İlk etapta bu makineleri belediyelere kuruyoruz, zamanla evlere dağıtılacak" dedi. HAYVAN FİGÜRLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Üç sanatçının, ağaç, dijital, metal ve gıda atıklarından yaptıkları sanat eserinin yer aldığı sergiyi tek tek gezen Emine Erdoğan, hem bilgi aldı hem de beraberindeki öğrencilere çevre duyarlılığı ve atık konusunda bilgi verdi. Erdoğan, kompost gübre eritti, bitkilere can suyu verdi. Sergide doğal ortamında kurumuş ağaç kabuklarından yapılan hayvan figürleri dikkat çekti