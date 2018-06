Madenlere uluslararası standart geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu ( UMREK ) ile madenlerde yeni bir döneme girildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , " Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu (CRIRSCO) üyeliğiyle beraber, maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak. Şimdi madenlerde 'Türkiye vakti' diyoruz. Türkiye'de yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, istiyoruz ki madencilik alanında da yatırımcılar girsin, kazansın" dedi.Albayrak, UMREK ile yatırımcının risklerini azalttıklarını ve veri kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık, daha şeffaf ve daha güvenilir bilgiye erişim imkânı yakalayacak, istediği bilgiye her an ulaşabilecek. Bugüne kadar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, 'aman başıma iş almayayım' diyen bürokratlar yüzünden büyük vakit kaybettik. UMREK ile beraber madencilikte bu anlayışa artık dur diyeceğiz" dedi. Albayrak, maden rezervi noktasında Türkiye'nin dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. Bakan Albayrak, "Maden sahalarımızı artık katma değeri yüksek uç ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye açacağız" diye konuştu.BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) Başkanı Mehmet Ali Akben, tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının yüzde 80'ini aşamayacağının hükme bağlandığını anımsatarak, "Ülkemizde enerji verimliliği yüksek konut sayısının artırılmasına katkı sağlanabilmesi amacıyla yeni bir değişiklik yaptık. Söz konusu bu oranı enerji kimlik belgesi bulunan, enerji performansı 'A' sınıfı olan konutlar için yüzde 90, 'B' sınıfı olan konutlar için yüzde 85'e çıkartıyoruz. Söz konusu değişiklik en kısa sürede yürürlüğe girecektir" dedi.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, aHaber'in vatandaşlarla buluşup seçimin nabzını tuttuğu ' Seçim Taksi 'ye konuk oldu. Muhalefetin halka yönelik yürüttüğü algı yönetimlerine dikkat çeken Albayrak, bir vatandaşın, "Emekli maaşımdan kesilip Suriyelilere veriliyormuş" sözlerine yanıt verdi. Albayrak, "Bırakın maaşlardan vergi kesilmesini, emeklilerimizden herhangi bir çalışanımızdan da bir kesintiye gidilip böyle bir harcama durumu söz konusu değil. Suriyeliler konusu ne biliyor musunuz? Biz çevremizle ailemizle komşularımızla hep birbirimize yardımcı oluruz dara düştüğü zaman" dedi.Enerji Bakanı Berat Albayrak bugün de Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini sağlayacak modeli açıklayacak.