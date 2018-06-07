Skoru kötü KOBİ’ye teminat geliyor

KOBİ
'lere nefes aldıracak alacak sigorta
sıyla ilgili yetkilendirilen Halk Sigorta
Genel Müdürü Bülent Karan
, SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Alacak sigortasıyla KOBİ'lerin tahsilat problemlerini kaldırmayı hedeflediklerini belirten Karan, "Teminat bulmakta zorluk çeken işletmelere destek olmayı, bu teminattan bütün KOBİ'lerin yararlanmasını hedefliyoruz" dedi. RİSKİ YURTDIŞINA AKTARILACAK
Modelin sürdürülebilirliği için risklerin sigorta ve reasürans piyasalarına transfer edilebilmesinin önemine dikkat çeken Karan, "Devlet desteğinin yanı sıra reasürans yoluyla riskin bir kısmını yurtdışına aktararak ülke ekonomisine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Modele sıcak yaklaşan pek çok yabancı reasürör var" diye konuştu. Modelin yıl sonunda netleşeceğini dile getiren Karan, "Bu model şirketlerin likiditesi ve kârlılığına olumlu etki yapacak. Vadeli satışların da önünü açarak şirket cirolarını da artıracak" dedi. Skoru kötü olan müşterilere de teminat için çalıştıklarını dile getiren Karan, "2019 yılı içerisinde 100 milyon liralık bir prim oluşacağını tahmin ediyoruz" dedi. Kurdaki hareketin suni olduğuna dikkat çeken Karan, "Gün içinde dolar 4.58 ile 4.82 arasında bir grafik çiziyorsa bu piyasa koşullarıyla anlatılamaz. Ortada çok net bir algı operasyonu var" ifadelerini kullandı. ACENTE DE SİSTEME DAHİL EDİLECEK
Modeli
tüm sigorta şirketlerine sunacaklarını dile getiren Karan, şunları söyledi: "Teminatlar daha belli değil. Çünkü böyle bir uygulama Türkiye
'de ilk. Bütün sigorta şirketlerine sunacağız. Bunun için Sigorta Bilgi Merkezi'ni devrede tutacağız. KOBİ'lerin acentelerden de bu ürüne ulaşmasını sağlayacağız. Bunun için belirli acentelere eğitim verilecek. Sigorta şirketleri, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri üzerinde işlem yapabilecek. Riskli görünen bir alanda devlet desteği ile reasürans sağlamış olacağız."